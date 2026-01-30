Polak poszukiwany w ramach wspólnej kampanii Europolu i Europejskiej Sieci Zespołów Aktywnego Poszukiwania Zbiegów wpadł do 18 latach we Francji. Udało się to, gdy jego dane opublikowano na stronie internetowej EU Most Wanted.

Polak był poszukiwany od 2008 roku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W poniedziałek w La Cavalerie w regionie Oksytania na południu Francji został aresztowany Polak poszukiwany od 2008 r. w związku z poważnym przestępstwem seksualnym.

Informację o miejscu jego pobytu udało się uzyskać po tym, jak dane poszukiwanego zostały opublikowane na platformie EU Most Wanted.

Aresztowania dokonano w wyniku skoordynowanych działań polskiego krajowego zespołu FAST (Europejskiej Sieci Zespołów Aktywnego Poszukiwania Zbiegów, punktów kontaktowych ENFAST i francuskiej policji. Podejrzany oczekuje obecnie na ekstradycję do Polski.



Jak podał w komunikacie Europolu, zatrzymany mężczyzna był jednym z poszukiwanych w ramach wspólnej kampanii Europolu i ENFAST "Pomóż nam znaleźć". Jej celem jest zaangażowanie obywateli w pomoc w lokalizowaniu najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie.

Europol podkreślił, że jedna z informacji otrzymanych na platformie miała decydujące znaczenie. Anonimowa informacja wskazywała, że podejrzany mógł ukrywać się we Francji.