Polak poszukiwany w ramach wspólnej kampanii Europolu i Europejskiej Sieci Zespołów Aktywnego Poszukiwania Zbiegów wpadł do 18 latach we Francji. Udało się to, gdy jego dane opublikowano na stronie internetowej EU Most Wanted.
W poniedziałek w La Cavalerie w regionie Oksytania na południu Francji został aresztowany Polak poszukiwany od 2008 r. w związku z poważnym przestępstwem seksualnym.
Informację o miejscu jego pobytu udało się uzyskać po tym, jak dane poszukiwanego zostały opublikowane na platformie EU Most Wanted.
Aresztowania dokonano w wyniku skoordynowanych działań polskiego krajowego zespołu FAST (Europejskiej Sieci Zespołów Aktywnego Poszukiwania Zbiegów, punktów kontaktowych ENFAST i francuskiej policji. Podejrzany oczekuje obecnie na ekstradycję do Polski.
Jak podał w komunikacie Europolu, zatrzymany mężczyzna był jednym z poszukiwanych w ramach wspólnej kampanii Europolu i ENFAST "Pomóż nam znaleźć". Jej celem jest zaangażowanie obywateli w pomoc w lokalizowaniu najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie.
Europol podkreślił, że jedna z informacji otrzymanych na platformie miała decydujące znaczenie. Anonimowa informacja wskazywała, że podejrzany mógł ukrywać się we Francji.