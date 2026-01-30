Wrocław planuje stworzenie muzeum komunikacji miejskiej. Jego siedzibą mają być zabytkowe hale zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej. Budynek przejdzie generalny remont.

Zabytkowe hale zajezdni tramwajowej czeka remont / G. Rajter / Materiały prasowe

Dwie zespolone ze sobą hale zajezdni przy ul. Legnickiej pochodzą z 1901 roku. Wybudowano je dla Wrocławskiego Towarzystwa Kolei Ulicznej.

Dokumentacja projektowa będzie gotowa do sierpnia 2026 roku. Roboty budowlane powinny się rozpocząć w przyszłym roku - oczywiście musimy tu działać w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi, bo hala jest wpisana do rejestru zabytków - przekazał Marian Nowotyński, wicedyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego.

Remont ma objąć m.in. elewację zajezdni, dach, instalacje, a także stolarkę.

Po remoncie w halach ma powstać muzeum komunikacji miejskiej / G. Rajter / Materiały prasowe

Obecnie zajezdnia jest domem dla około 40 tramwajów i autobusów. 9 pojazdów z kolekcji jest jeszcze przedwojennych.

Na Dni Otwarte Zajezdni Popowice, czyli pokazy zabytkowych tramwajów i autobusów, tłumnie przychodzą całe rodziny. Linie turystyczne, obsługiwane tramwajami i autobusami retro, cieszą się ogromną popularnością. Premierowo demonstrowane po remontach pojazdy budzą zaciekawienie. Wydarzenia organizowane w ostatnich latach na terenie zajezdni i związane z zajezdnią niezbicie dowodzą, że to miejsce ma duży potencjał, w który warto inwestować - podkreślił Sebastian Wolszczak, wicedyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego.

Po remoncie w halach ma powstać muzeum wrocławskiej komunikacji miejskiej. W planach oprócz robót budowlanych jest także zazielenienie terenu.