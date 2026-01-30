Wrocław planuje stworzenie muzeum komunikacji miejskiej. Jego siedzibą mają być zabytkowe hale zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej. Budynek przejdzie generalny remont.
Dwie zespolone ze sobą hale zajezdni przy ul. Legnickiej pochodzą z 1901 roku. Wybudowano je dla Wrocławskiego Towarzystwa Kolei Ulicznej.
Dokumentacja projektowa będzie gotowa do sierpnia 2026 roku. Roboty budowlane powinny się rozpocząć w przyszłym roku - oczywiście musimy tu działać w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi, bo hala jest wpisana do rejestru zabytków - przekazał Marian Nowotyński, wicedyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego.
Remont ma objąć m.in. elewację zajezdni, dach, instalacje, a także stolarkę.
Obecnie zajezdnia jest domem dla około 40 tramwajów i autobusów. 9 pojazdów z kolekcji jest jeszcze przedwojennych.
Na Dni Otwarte Zajezdni Popowice, czyli pokazy zabytkowych tramwajów i autobusów, tłumnie przychodzą całe rodziny. Linie turystyczne, obsługiwane tramwajami i autobusami retro, cieszą się ogromną popularnością. Premierowo demonstrowane po remontach pojazdy budzą zaciekawienie. Wydarzenia organizowane w ostatnich latach na terenie zajezdni i związane z zajezdnią niezbicie dowodzą, że to miejsce ma duży potencjał, w który warto inwestować - podkreślił Sebastian Wolszczak, wicedyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego.
Po remoncie w halach ma powstać muzeum wrocławskiej komunikacji miejskiej. W planach oprócz robót budowlanych jest także zazielenienie terenu.