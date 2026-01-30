Novak Djoković wyeliminował Jannika Sinnera i powalczy o swój 11. tytuł w Australian Open. Półfinałowy mecz był bardzo zacięty. 38-letni Serb potrzebował pięciu setów, by wygrać z Włochem.

Novak Djoković po triumfie nad Jannikiem Sinnerem. / PAP/EPA/JAMES ROSS / PAP/EPA

Serbski tenisista Novak Djoković pokonał najlepszego w dwóch poprzednich edycjach Australian Open Włocha Jannika Sinnera. Tenisiści stoczyli 5-setowy pojedynek (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4). Serb po raz 11. awansował do finału wielkoszlemowego w Melbourne. O triumf w finale AO powalczy z liderem światowego rankingu, Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Zacięty mecz Sinnera z Djokovicem

Djoković i Sinner grali pewnie przy swoim podaniu i bezlitośnie wykorzystywali momenty słabości rywala. W każdym z setów jedno przełamanie wystarczyło im do zwycięstwa. Finalnie minimalnie lepszy okazał się Djoković, mimo 26 asów serwisowych Włocha.

Serb przełamał tym samym serię czterech porażek z rzędu w wielkoszlemowych półfinałach.

To była ich 11. konfrontacja i piąty triumf czwartego w światowym rankingu zawodnika z Belgradu, jednak pierwszy po pięciu przegranych z rzędu. 38-letni tenisista zrewanżował się 14 lat młodszemu rywalowi m.in. za porażkę z półfinałów w Australian Open w 2024 roku oraz we French Open i Wimbledonie w 2025 roku.

Djoković wzruszony po wygranej

Nie mam słów szczerze mówiąc. Mój Boże. To surrealistyczne. Te cztery godziny przypomniały mi finał z 2012 roku z Rafą Nadalem, gdy było prawie sześć godzin. Intensywność była niesamowita. Jannik wygrał pięć ostatnich meczów ze mną. Powiedziałem mu przy siatce, że dziękuję, że chociaż raz pozwolił mi wygrać w tych ostatnich latach. Ten wieczór to był jeden z najlepszych pod względem atmosfery, jakie przeżyłem w Australii - powiedział Serb w krótkiej rozmowie na korcie po meczu, dziękując kibicom za wsparcie.

Djoković - król Australian Open

38-letni Djoković ma w dorobku 10 triumfów w Australian Open w latach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. Nigdy w Melbourne nie przegrał finału.

Pochodzący z Belgradu zawodnik walczy o 25. tytuł wielkoszlemowy. Poprzedni zdobył w US Open 2023.

W drugim piątkowym półfinale Alcaraz wygrał z Niemcem Alexandrem Zverevem 6:4, 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:7 (4-7), 7:5. Hiszpan w Melbourne po raz pierwszy dotarł do decydującego pojedynku.