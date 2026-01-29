Widzew z kolejnym dużym wzmocnieniem. Piłkarzem łódzkiego klubu został obrońca reprezentacji Polski Przemysław Wiśniewski, który wraca do kraju z włoskich wojaży.

  • Przemysław Wiśniewski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź, dołączając do klubu na zasadzie transferu definitywnego ze Spezii Calcio.
  • Wiśniewski jest obecnie podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski, ma na koncie pięć występów w kadrze.
  • Z Widzewem podpisał kontrakt do końca 2030 roku.
Przemysław Wiśniewski przenosi się do Widzewa na zasadzie transferu definitywnego. Podpisał kontrakt do 2030 roku.

Od 2023 roku Wiśniewski grał we włoskiej Spezii Calcio, obecnie w Serie B. Polak wystąpił w 73 meczach Serie A i Serie B, strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę.

Wcześniej, w 2022 roku, wychowanek Stadionu Śląskiego Chorzów przeniósł się z Górnika Zabrze do Venezii FC. 

Dobre występy we Włoszech nie umknęły uwadze selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana, który powołał Wiśniewskiego do kadry. W ekipie Biało-Czerwonych obrońca zanotował dotąd już pięć występów.

Wiśniewski: Projekt mi się spodobał

Trafia do nas drugi Polak w tym okienku, drugi aktualny reprezentant Polski - mówi pełnomocnik Zarządu ds. sportu Dariusz Adamczuk, cytowany na stronie Widzewa. Pracowaliśmy nad tym ruchem od pewnego czasu i cieszę się, że udało się nam go sfinalizować. Na takich piłkarzach jak Przemek chcemy opierać budowę drużyny na najbliższe lata. To zawodnik już doświadczony, ale wciąż rozwijający się i o którym wiemy, że da nam wiele jakości - dodaje.

Z transferu zadowolony jest sam piłkarz. Przedstawiony mi projekt bardzo mi się spodobał, a ja sam bardzo chciałem spróbować nowych wyzwań. Wiem, że jest tu dużo roboty do zrobienia, ale wierzę, że wspólnie ją zrobimy. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na ruchy transferowe, jakie wykonuje klub - powiedział Wiśniewski.

W Widzewie Wiśniewski będzie grał z numerem 25.

Widzew poważnie wzmocniony

Wcześniej do drużyny trenera Igora Jovicevicia dołączył inny kadrowicz - bramkarz Bartłomiej Drągowski, który do Ekstraklasy wraca po blisko 10 latach gry we włoskiej Serie A i greckiej Superlidze.

Łącznie w zimowej przerwie Widzew sprowadził siedmiu piłkarzy. Obok reprezentantów Polski, pozyskano powoływanego do drużyny narodowej Ghany Osmana Bukariego (ostatnio Austin FC), dwóch Duńczyków - byłego kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera oraz podstawowego gracz norweskiego SK Brann Bergen Emila Kornviga, hiszpańskiego obrońcę Carlosa Isaaca (Cordoba FC) oraz Norwega Christophera Chenga (Sandefjord Fotball).