Wiśniewski: Projekt mi się spodobał

Trafia do nas drugi Polak w tym okienku, drugi aktualny reprezentant Polski - mówi pełnomocnik Zarządu ds. sportu Dariusz Adamczuk, cytowany na stronie Widzewa. Pracowaliśmy nad tym ruchem od pewnego czasu i cieszę się, że udało się nam go sfinalizować. Na takich piłkarzach jak Przemek chcemy opierać budowę drużyny na najbliższe lata. To zawodnik już doświadczony, ale wciąż rozwijający się i o którym wiemy, że da nam wiele jakości - dodaje.

Z transferu zadowolony jest sam piłkarz. Przedstawiony mi projekt bardzo mi się spodobał, a ja sam bardzo chciałem spróbować nowych wyzwań. Wiem, że jest tu dużo roboty do zrobienia, ale wierzę, że wspólnie ją zrobimy. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na ruchy transferowe, jakie wykonuje klub - powiedział Wiśniewski.

W Widzewie Wiśniewski będzie grał z numerem 25.

Widzew poważnie wzmocniony

Wcześniej do drużyny trenera Igora Jovicevicia dołączył inny kadrowicz - bramkarz Bartłomiej Drągowski, który do Ekstraklasy wraca po blisko 10 latach gry we włoskiej Serie A i greckiej Superlidze.

Łącznie w zimowej przerwie Widzew sprowadził siedmiu piłkarzy. Obok reprezentantów Polski, pozyskano powoływanego do drużyny narodowej Ghany Osmana Bukariego (ostatnio Austin FC), dwóch Duńczyków - byłego kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera oraz podstawowego gracz norweskiego SK Brann Bergen Emila Kornviga, hiszpańskiego obrońcę Carlosa Isaaca (Cordoba FC) oraz Norwega Christophera Chenga (Sandefjord Fotball).