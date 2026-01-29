Widzew z kolejnym dużym wzmocnieniem. Piłkarzem łódzkiego klubu został obrońca reprezentacji Polski Przemysław Wiśniewski, który wraca do kraju z włoskich wojaży.
- Przemysław Wiśniewski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź, dołączając do klubu na zasadzie transferu definitywnego ze Spezii Calcio.
- Wiśniewski jest obecnie podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski, ma na koncie pięć występów w kadrze.
- Z Widzewem podpisał kontrakt do końca 2030 roku.
Przemysław Wiśniewski przenosi się do Widzewa na zasadzie transferu definitywnego. Podpisał kontrakt do 2030 roku.
Od 2023 roku Wiśniewski grał we włoskiej Spezii Calcio, obecnie w Serie B. Polak wystąpił w 73 meczach Serie A i Serie B, strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę.
Wcześniej, w 2022 roku, wychowanek Stadionu Śląskiego Chorzów przeniósł się z Górnika Zabrze do Venezii FC.
Dobre występy we Włoszech nie umknęły uwadze selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana, który powołał Wiśniewskiego do kadry. W ekipie Biało-Czerwonych obrońca zanotował dotąd już pięć występów.