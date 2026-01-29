​"Spotkanie bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, ale niestety bardzo krótkie" - mówił po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji.

Karol Nawrocki / Paweł Wodzyński / East News

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkania w Pałacu Prezydenckim (Prawo i Sprawiedliwość otrzymało zaproszenie dla całego klubu, a nie tylko jednego przedstawiciela). Rozmowy ruszyły w czwartek 29 stycznia. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, Konfederacja rozmawiała m.in. o przyszłości przedsiębiorstw, cenach prądu, edukacji zdrowotnej, która miałaby stać się przedmiotem obowiązkowym w szkołach, a także Ukrainie. Temat ten omawiany był w kontekście decyzji Kijowa dotyczącej zakazu eksportu złomu, szczególnie że uderza to w polski biznes hutniczy.

Rozmawiano także o ekshumacjach zbrodni wołyńskiej oraz ustawach, które leżą na biurku prezydenta.

"Spotkanie bardzo krótkie"

Spotkanie bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, ale niestety bardzo krótkie - komentował po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim Grzegorz Płaczek z Konfederacji.

Są obszary, gdzie widzimy rzeczy nieco inaczej, ale właśnie na tym polega ta rozmowa, żebyśmy się wzajemnie przekonywali i używali argumentów - dodawał Płaczek.

Negatywnie ocenił fakt, że posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie wezmą udziału w spotkaniu z prezydentem.

Pełczyńska-Nałęcz: Rozmowa z prezydentem o ustawach "ponad podziałami"

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim posłowie Polski 2050 przedstawią zainicjowane przez ich klub projekty ustaw istotne społecznie i mogące liczyć na poparcie ponad podziałami, ale nie będą mówić o sprawach koalicyjnych.

Chcemy położyć na stole te projekty ustaw, które uważamy za bardzo ważne dla ludzi. Nie chcemy rozmawiać o rzeczach koalicyjnych, bo skoro nie ma całej koalicji, to o sprawach koalicyjnych się nie rozmawia - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej.

Jednym z kluczowych tematów rozmowy ma być projekt ustawy ograniczającej reklamy alkoholu. Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do głośnej reklamy pokazującej świętego Mikołaja pijącego alkohol, określając ją jako "kuriozalną" i "skandaliczną". Według niej, projekt ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia publicznego oraz ochrony dzieci i młodzieży.

Ta ustawa powinna przejść przez Sejm i zostać podpisana - dodała.

Drugim wskazaną przez nią propozycją Polski2050 jest ta dotycząca najmu krótkoterminowego. Zakłada ona przyznanie mieszkańcom prawa do decydowania w ramach wspólnot mieszkaniowych, czy wyrażają zgodę na prowadzenie takiej działalności w swoim budynku. To nie jest ustawa przeciwko najmowi, tylko za ludźmi i ich prawem do decyzji - podkreśliła minister.

Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała także rozmowy o innych inicjatywach legislacyjnych Polski 2050, podkreślając, że podstawową zasadą spotkania jest unikanie tematów stricte koalicyjnych i koncentracja na projektach o charakterze ponadpartyjnym.

