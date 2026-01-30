Ile realnie medali może zdobyć Polska na zimowych igrzyskach olimpijskich? Kto ma największe szanse, by stanąć na podium? Czy prezes PKOl bierze pełną odpowiedzialność za wyniki? Czy jest szansa na zakończenie konfliktu z ministrem sportu? O to m.in. zapytamy Radosława Piesiewcza, prezesa PKOl, który będzie Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotni poranek.

Za niespełna tydzień startują Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina. Polska wyśle do Włoch 60 sportowców. Medalowe oczekiwania są duże, ale atmosfera wokół kadry daleka jest od olimpijskiego spokoju. Szef PKOL Radosław Piesiewicz był w ostrym sporze z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem, a minister sportu Jakub Rutnicki powiedział kilka dni temu w RMF FM, że "prezes PKOL doprowadza do zamętu".

Do tego dochodzi brak akredytacji PKOl na igrzyska dla ministra sportu. Radosława Piesiewicza zapytamy, czy jest szansa na zakończenie konfliktu PKOl z ministrem sportu?

Porozmawiamy też o prezydencie Karolu Nawrockim, który ma pojawić się w Mediolanie i spotkać się z szefową MKOl. To realne lobbowanie za igrzyskami olimpijskimi w Polsce, czy polityczna gra wokół sportu?

Na rozmowę z Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM zapraszamy w sobotę o godz. 8:30.