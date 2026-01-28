Oba kluby łączy nie tylko bogata historia, ale także doświadczenie kryzysu i spektakularnej odbudowy. Wisła Kraków, 13-krotny mistrz Polski, w 2019 roku znalazła się na skraju bankructwa. Dzięki bezprecedensowej kampanii crowdfundingowej i wsparciu kibiców klub został uratowany i dziś znów walczy o powrót do ekstraklasy.

Wrexham również przeszedł transformację - po latach stagnacji klub odrodził się pod nowym zarządem, łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do zarządzania i marketingu.

Symboliczne znaczenie meczu

Jak podkreślają przedstawiciele obu klubów, jubileuszowy mecz to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także spotkanie dwóch społeczności, które udowodniły, że nawet w najtrudniejszych chwilach można się odbudować, nie tracąc tożsamości.

Wydarzenie ma również wymiar historyczny - przypomni o polsko-brytyjskich więziach, m.in. roli szpitala Penley w Wrexham, który po II wojnie światowej pomagał polskim żołnierzom i cywilom.

Organizatorzy zapowiadają, że mecz będzie miał szeroką oprawę medialną i może przyciągnąć uwagę kibiców z całego świata. Wisła Kraków, obecnie lider 1. ligi, liczy, że jubileuszowy rok zakończy awansem do ekstraklasy.