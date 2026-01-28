Wisła Kraków szykuje wyjątkowe święto z okazji swojego 120-lecia. 11 lipca na stadionie przy Reymonta odbędzie się jubileuszowy mecz z walijskim Wrexham AFC - klubem, który w ostatnich latach zdobył światową sławę dzięki serialowi "Welcome to Wrexham". To spotkanie ma być nie tylko sportowym widowiskiem, ale także symbolicznym połączeniem dwóch klubów o bogatej historii i niezwykłej sile społeczności.

Wielkie święto czeka kibiców Wisły Kraków już 11 lipca. Tego dnia "Biała Gwiazda" zmierzy się w meczu towarzyskim z Wrexham AFC. Spotkanie będzie głównym punktem obchodów 120-lecia jednego z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich.

Wrexham - klub z tradycjami i globalną popularnością

Wrexham AFC to trzeci najstarszy klub piłkarski na świecie i najstarszy w Walii, założony w 1864 roku. Choć obecnie występuje w angielskiej Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii), zyskał globalną rozpoznawalność dzięki serialowi "Welcome to Wrexham", śledzącemu losy klubu po przejęciu przez hollywoodzkich aktorów Ryana Reynoldsa i Roba McElhenney'a. Każdy odcinek czwartego sezonu oglądało średnio 5 milionów widzów na całym świecie.

Oba kluby łączy nie tylko bogata historia, ale także doświadczenie kryzysu i spektakularnej odbudowy. Wisła Kraków, 13-krotny mistrz Polski, w 2019 roku znalazła się na skraju bankructwa. Dzięki bezprecedensowej kampanii crowdfundingowej i wsparciu kibiców klub został uratowany i dziś znów walczy o powrót do ekstraklasy. 

Wrexham również przeszedł transformację - po latach stagnacji klub odrodził się pod nowym zarządem, łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do zarządzania i marketingu.

Symboliczne znaczenie meczu

Jak podkreślają przedstawiciele obu klubów, jubileuszowy mecz to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także spotkanie dwóch społeczności, które udowodniły, że nawet w najtrudniejszych chwilach można się odbudować, nie tracąc tożsamości. 

Wydarzenie ma również wymiar historyczny - przypomni o polsko-brytyjskich więziach, m.in. roli szpitala Penley w Wrexham, który po II wojnie światowej pomagał polskim żołnierzom i cywilom. 

Organizatorzy zapowiadają, że mecz będzie miał szeroką oprawę medialną i może przyciągnąć uwagę kibiców z całego świata. Wisła Kraków, obecnie lider 1. ligi, liczy, że jubileuszowy rok zakończy awansem do ekstraklasy.