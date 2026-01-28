Wisła Kraków szykuje wyjątkowe święto z okazji swojego 120-lecia. 11 lipca na stadionie przy Reymonta odbędzie się jubileuszowy mecz z walijskim Wrexham AFC - klubem, który w ostatnich latach zdobył światową sławę dzięki serialowi "Welcome to Wrexham". To spotkanie ma być nie tylko sportowym widowiskiem, ale także symbolicznym połączeniem dwóch klubów o bogatej historii i niezwykłej sile społeczności.
- 11 lipca Wisła Kraków zagra towarzysko z Wrexham AFC z okazji 120-lecia klubu.
- Wrexham to trzeci najstarszy klub piłkarski na świecie, znany z serialu "Welcome to Wrexham".
- Oba kluby przeszły w ostatnich latach spektakularną odbudowę po kryzysach.
Wielkie święto czeka kibiców Wisły Kraków już 11 lipca. Tego dnia "Biała Gwiazda" zmierzy się w meczu towarzyskim z Wrexham AFC. Spotkanie będzie głównym punktem obchodów 120-lecia jednego z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich.
Wrexham AFC to trzeci najstarszy klub piłkarski na świecie i najstarszy w Walii, założony w 1864 roku. Choć obecnie występuje w angielskiej Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii), zyskał globalną rozpoznawalność dzięki serialowi "Welcome to Wrexham", śledzącemu losy klubu po przejęciu przez hollywoodzkich aktorów Ryana Reynoldsa i Roba McElhenney'a. Każdy odcinek czwartego sezonu oglądało średnio 5 milionów widzów na całym świecie.