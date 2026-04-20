Luka Elsner nie jest już trenerem piłkarzy Cracovii. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Według nieoficjalnych informacji zastąpić go ma Bartosz Grzelak. Krakowski klub ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową w ekstraklasie.

Luka Elsner / Waldemar Deska / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Słoweniec Luka Elsner pracę w Krakowie rozpoczął 4 czerwca ubiegłego roku. Prowadził zespół w 31 oficjalnych meczach. Początkowo drużyna pod jego kierunkiem spisywała się bardzo dobrze i zajmowała miejsca w ścisłej czołówce tabeli.

W tym roku w jedenastu meczach odniosła jednak tylko dwa zwycięstwa, czterokrotnie remisowała i poniosła pięć porażek. W ostatniej kolejce przegrała 1:4 z Rakowem Częstochowa. Słoweniec rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Kto nowym trenerem Cracovii?

Według nieoficjalnych informacji nowym trenerem Cracovii zostanie Bartosz Grzelak. Posiadający szwedzkie i polskie obywatelstwo szkoleniowiec pracował w m.in. AIK Solna oraz węgierskich klubach - Fehervar FC i Ujpest.

Cracovia z dorobkiem 37 punktów zajmuje 13. miejsce w tabeli i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Słoweniec kilka tygodni temu podał się do dymisji, ale nie została ona przyjęta przez zarząd klubu.

"Pasy" w najbliższym meczu zagrają w sobotę na swoim stadionie z Pogonią Szczecin.