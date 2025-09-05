Debiut w roli selekcjonera piłkarskiej kadry do lat 21 ma za sobą Jerzy Brzęczek, który w przeszłości prowadził seniorską kadrę. Nasza młodzieżówka w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy wygrała w Krakowie z Macedonią Północną 3:0.

Filip Rózga i Kire Stojanov z Macedonii Północnej podczas meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21 / PAP/Art Service / PAP

Polscy piłkarze wygrali na stadionie Cracovii z Macedonią Północną 3:0 (1:0) w swoim pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21, których finałowy turniej odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.

Debiutujący w roli trenera reprezentacji U21 Jerzy Brzęczek nie mógł skorzystać z Maximilliana Oyedele. Pomocnikowi RC Strasbourg odnowił się uraz, z którym zmagał się już od dłuższego czasu.

3 gole

Polacy prowadzenie powinni objąć w 15. minucie. Wiktor Nowak świetnie podał w pole karne do Dawida Drachala, ale ten źle przyjął pikę. Siedem minut później Biało-Czerwoni już prowadzili. Tomasz Pieńko wpadł w pola karne i podawał przed bramkę. Lot piłki przeciął jednak Adrian Zendelovski i skierował ją do własnej bramki.

Polacy swoją przewagę potwierdzili w drugiej połowie, gdy trener Brzęczek wprowadził dwóch nowych zawodników - Marcela Regułę i Oskara Pietuszewskiego. Obydwaj, chwilę po wejściu, zdobyli po bramce popisując się efektownymi strzałami w górny róg bramki.

Rywale Polaków

Oprócz Macedonii Północnej rywalami Polaków w grupie 5. są: Armenia, Czarnogóra, Szwecja i Włochy. Bezpośredni awans do turnieju finałowego wywalczy dziewięciu zwycięzców grup oraz jedna drużyna z drugiego miejsca, która uzyska najlepszy bilans. Pozostałe osiem zespołów z drugich lokat będzie rywalizować w barażach o cztery miejsca. Stawkę uzupełnią reprezentacje Serbii i Albanii, współgospodarze turnieju w 2027 roku.

Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę na turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.

Kierunek: Armenia

W poniedziałek Polacy czarterowym samolotem polecą na mecz do Armenii, który rozegrany zostanie we wtorek. W tym roku biało-czerwonych czekają jeszcze cztery spotkania - u siebie z Czarnogórą (10.10 w Katowicach) i Włochami (14.11. prawdopodobnie w Szczecinie) oraz wyjazdowe ze Szwecją (14.10) i Macedonią Północną (18.11).

Polska - Macedonia Północna 3:0 (1:0).

Polska: Sławomir Abramowicz - Wiktor Nowak, Igor Drapiński (70. Kacper Potulski), Miłosz Matysik, Michał Gurgul - Filip Rózga (63. Oskar Pietuszewski), Mateusz Kowalczyk, Antoni Kozubal (76. Filip Kocaba), Dawid Drachal (70. Kacper Duda), Tomasz Pieńko - Wiktor Bogacz (63. Marcel Reguła).

Macedonia Północna: Ljupce Dzekov - David Dailoski, Anes Melici, Gorge Dzekov, Memetriza Hamza - Dimitar Danev, Matej Angelov, Adrian Zendelovski (72. Teodor Nikolovski), Matej Gastarov, Kire Stojanov (39. Mihail Taleski) - Dimitar Trajkov (90. Muhamed Elmas).

Bramki: Adrian Zendelovski (22-samobójcza), Marcel Reguła (65), Oskar Pietuszewski (68).

Żółta kartka: Polska - Filip Rózga, Igor Drapiński, Miłosz Matysik, Wiktor Nowak; Macedonia Północna - Dimitar Trajkov.

Sędzia: Karel Roucek (Czechy). Widzów: 5 874.