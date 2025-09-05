"Dumny nie jestem, ale możemy być zadowoleni z wyniku" - mówił Jan Urban po udanym debiucie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. "Tak zaangażowaną reprezentację chcemy oglądać" - podkreślił prezes PZPN Cezary Kulesza po wyjazdowym remisie Polski z Holandią 1:1.

Jan Urban i Denzel Dumfries / Olaf Kraak / PAP/EPA

Po fenomenalnej bramce Matty'ego Casha Biało-Czerwoni wyrwali punkt Holendrom w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata.

Urban: Za ryzyko nigdy nie mam pretensji

Dumny nie jestem, ale możemy być zadowoleni z wyniku, który osiągnęliśmy na trudnym terenie. Musimy teraz jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, choć będziemy go analizować, ale dopiero po spotkaniu z Finlandią. Teraz tylko na nim się skupiamy, bo będzie kluczowe - powiedział Urban przed kamerami TVP Sport.

To będzie zupełnie inny mecz. Dziś nie byliśmy faworytem, mogliśmy zrobić niespodziankę, a w niedzielę będzie inaczej. Odpowiedzialność, forma, zachowania piłkarzy, kiedy musisz wygrać, często są wtedy inne. Dziś my mogliśmy, a Holendrzy musieli. My mieliśmy dużo do zyskania, a Holendrzy dużo do stracenia. W niedzielę będzie odwrotnie. To spotkanie będzie zupełnie inne pod względem psychologicznym - dodał.

Jak zaznaczył, w starciu z ekipą "Oranje" były dobre momenty w wykonaniu jego drużyny, ale może mieć pretensje o niektóre zachowania w defensywie.

Wiedzieliśmy, że w wielu fazach będzie zdominowani przez gospodarzy, a to da szansę do kontrataków. Były dobre, fajne momenty, kiedy wychodziliśmy do szybkiego ataku, ale brakowało tego ostatniego podania. Musimy jednak być odważni, a ja za ryzyko nigdy nie mam pretensji, bo tak trzeba grać. Jednak w defensywie miałem trochę zastrzeżeń, musimy być bardziej skoordynowani przy wyjściu do zawodnika z piłką. Ale jest nowy trener, są nowe założenia, potrzeba czasu, żeby to się zazębiało - analizował selekcjoner.

Kulesza: Pierwszy krok postawiony

Zadowolony z występu Biało-Czerwonych w Rotterdamie jest prezes PZPN Cezary Kulesza.

"Tak zaangażowaną reprezentację chcemy oglądać. Pierwszy krok został postawiony w dobrym kierunku. Teraz gramy o trzy punkty z Finlandią. Do zobaczenia w Chorzowie!" - przekazał na platformie X Kulesza.

Po czwartkowych meczach zarówno Polska, jak i Holandia mają po siedem punktów w grupie G, podobnie jak Finlandia, która tego dnia grała tylko towarzysko z Norwegią (0:1). Tyle że "Pomarańczowi" zapracowali na ten dorobek w trzech meczach, a Polska i Finlandia, które zmierzą się w niedzielę w Chorzowie - w czterech.