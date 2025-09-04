​Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w katowickim Spodku z Belgią 69:70 (17:16, 16:23, 25:19, 11:12) w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy. Wynik tego spotkania nie zmienił zbyt wiele w sytuacji Biało-Czerwonych, którzy zajęli drugie miejsce w grupie, i z bilansem 3-2 awansowali do 1/8 finału turnieju.

Polscy koszykarze przegrali w ostatnim meczy fazy grupowej mistrzostw Europy z Belgią / PAP/Łukasz Gągulski / PAP

W fazie pucharowej - w niedzielę o godz. 11 w Rydze - zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

Decydujące o zwycięstwie rywali punkty zdobył na 3,8 sekundy przed końcem Emmanuel Lecomte, który w ostatnim sezonie grał w PGE Starcie Lublin.

Wcześniej Biało-Czerwoni wygrali ze Słoweńcami 105:95, Izraelczykami 66:64, Islandczykami 84:75 i przegrali z Francuzami 76:83.

Mecz o nic. Polacy awans mieli w kieszeni

Już przed tym meczem było wiadomo, że Polska zajmie drugą lokatę w grupie, a Belgia, która startuje w mistrzostwach Europy 18. raz (i nieprzerwanie od 2011 r.) nie awansuje do fazy pucharowej. Bilans meczów przemawiał za Biało-Czerwonymi, którzy wygrali osiem z dotychczasowych 13. pojedynków. Spotkanie było jednak ciężkie dla obydwu ekip, ale bardziej dla Polaków.

Trener Igor Milicic wrócił do pierwszej piątki z meczu otwarcia ze Słowenią: z naturalizowanym Amerykaninem Jordanem Loydem, Andrzejem Plutą, Michałem Sokołowskim i Aleksandrem Balcerowskim. Pierwsze sześć punktów uzyskał Balcerowski po asystach kolegów, ale rywale szybko odpowiedzieli i było 5:5, 7:8.

Szkoleniowiec dokonywał wielu zmian, m.in. wprowadził na parkiet nieco zapomnianego w tym turnieju Michała Michalaka. Byli też Tomasz Gielo, Dominik Olejniczak, Kamil Łączyński, ale gra "nie kleiła" się Polakom. Rzuty za trzy punkty Sokołowskiego i Ponitki wykręcały się z kosza.

Belgowie natomiast, prowadzeni przez chorwackiego szkoleniowca Dario Gjergja, który w przeszłości przez dwa sezony był trenerem Ponitki w Filou Ostenda, grali konsekwentnie. Po 10 minutach Polska prowadziła 17:16, potem po akcjach Michalaka na początku drugiej kwarty był remis 24:24, ale w połowie koszykarze z Beneluksu byli lepsi o sześć punktów (39:33).

Po przerwie przewaga rywali, których poczynaniami kierował wicemistrz Polski z PGE Start Lublin Emanule Lecomte, jeszcze bardzie wzrosła. Było 44:33 i 49:35. W 26. minucie Belgowie przy prowadzeniu 51:41 popełnili dwa faule, w tym Kevin Tumba niesportowy. Zamienił je na cztery punkty z rzutów wolnych Sokołowski. Polacy mieli jeszcze piłkę wprowadzaną z boku i po wejściu na kosz dwa punkty uzyskał Ponitka. Polska przegrywała już tylko 47:51.

Ponitka nie tylko zdobywał punkty, ale wyszarpał piłkę w obronie, podobnie za chwilę uczynił Olejniczak, po czym pobiegł na kosz i zdobyła dwa punkty. Na 56 sekund przed końcem trzeciej kwarty był remis 56:56, a po 30 minutach 58:58 po akcjach Łączyńskiego i Lecomte'a.

I Spodek "odleciał", bo kibice uczynili ogromną wrzawę.

Walka "kosz za kosz" do samego końca

Czwarta część to walka kosza za kosz. Biało-czerwoni mimo nienajlepszego dnia w ofensywie, kłopotów z realizacją zadań taktycznych, nie tracili dystansu do Belgów. Ambitnie walczyli jak zwykle Ponitka i Sokołowski. Po rzucie tego ostatniego zza linii 6,75 m biało-czerwoni wygrywali w 36. minucie 65:64. Potem był remis 67:67 i minimalne prowadzenie Polaków 69:68 po rzucie Loyda, który zupełnie w tym spotkaniu nie przypominał gracza z wcześniejszych spotkań.

W obronie blokiem popisał się Olejniczak, ale dystansowe rzuty Pluty i Loyda były niecelne. W kolejnej akcji gospodarze popełnili błąd 24 sekund i piłkę mieli Belgowie. Lecomte wykorzystał minimalną lukę między polskimi obrońcami i trafił. W rewanżu rzut ostatniej szansy Łączyńskiego nawet nie doleciał do obręczy.

Polacy trafili tylko 4 z 16 rzutów z dystansu, a rywale aż 11 z 27 prób (41 procent), a ponieważ Polacy nie wykorzystali swojej przewagi pod koszami (wygrali tylko 36:35), więc stracili jeden ze swoich atutów.

Polska: Mateusz Ponitka 16, Michał Sokołowski 12, Dominik Olejniczak 12, Aleksander Balcerowski 10, Jordan Loyd 7, Michał Michalak 5, Andrzej Pluta 5, Kamil Łączyński 2, Przemysław Żołnierewicz 0, Tomasz Gielo 0.

Belgia: Emmanuel Lecomte 19, Hans Vanwijn 10, Andy Van Vliet 9, Siebe Ledegen 8, Ismael Bako 6, Jean-Marc Mwema 6, Kevin Tumba 4, Niels Van Den Eynde 4, Loic Schwartz 4, Mamadou Guisse 0, Joppe Mennes 0.