W piątek we francuskim Lorient miał się odbyć mecz eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej między Francją a Luksemburgiem. Spotkanie zostało przełożone z powodu wypadku autokaru, którym podróżowali młodzi piłkarze Luksemburga. Pięciu z nich odniosło obrażenia.

Autokar, którym podróżowali reprezentanci luksemburskiej młodzieżówki, wpadł do przydrożnego rowu. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem. Autokar, którym podróżowali reprezentanci luksemburskiej młodzieżówki U-21, wpadł do przydrożnego rowu po tym, jak kierowca źle się poczuł. Piłkarze jechali do hotelu ze stadionu, na którym następnego dnia miał się odbyć mecz.

Pięciu zawodników odniosło niewielkie obrażenia. To głównie skaleczenia i siniaki. Wszyscy opuścili już szpital.

Jak poinformowała firma transportowa, kierowca autokaru nie miał wcześniej wypadków, a jego ostatnie badania lekarskie były prawidłowe. Potwierdzono również, że "posiadał negatywny wynik testu na obecność alkoholu i narkotyków".

Badanie techniczne pojazdu zostały przeprowadzone w lipcu.

Informację o przełożeniu meczu i wyznaczeniu nowego terminu na 3 października ogłosiły w piątek piłkarskie federacje obu krajów. Decyzja została potwierdzona przez UEFA.