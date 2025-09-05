"Trener 'kupił' mnie wewnętrznym spokojem, jasnym przekazem tego, czego od nas oczekuje, jak chce, żebyśmy grali" - mówił Robert Lewandowski po remisie Polski z Holandią 1:1 w eliminacjach mundialu 2026. Tym meczem zadebiutował w roli selekcjonera Jan Urban.

Jan Urban i Robert Lewandowski podczas meczu Holandia - Polska / Maurice van Steen / PAP/EPA

Robert Lewandowski po krótkim rozbracie wrócił do piłkarskiej reprezentacji Polski w zakończonym remisem 1:1 meczu eliminacji mistrzostw świata w Rotterdamie z Holandią.

Trener "kupił" mnie wewnętrznym spokojem, jasnym przekazem tego, czego od nas oczekuje, jak chce, żebyśmy grali. To był tak jasny przekaz, że wszystko było jasne od razu - powiedział kapitan Biało-Czerwonych na antenie TVP Sport.

Zaznaczył, że ten spokój i cierpliwość było czuć na boisku i dzięki temu w końcówce udało się Polakom zdobyć bramkę. Chłodna głowa pomaga - zauważył.

Podkreślił też, że poza cennym końcowym wynikiem pokazało ono, iż przy dobrej organizacji, dobrym nastawieniu polski zespół stać, by urwać punkt takiej drużynie, jak Holandia.

Jako zespół zagraliśmy konsekwentnie, przede wszystkim w obronie. Moją rolą było wyłączać Frenkie'ego de Jonga, nie pozwolić mu tańczyć z piłką, podejść do niego, "poskrobać go", żeby musiał grać prościej, szybciej. On często napędza zespół Holandii czy u nas Barcelony. Przy ofensywnych akcjach, gdybyśmy lepiej rozgrywali piłkę, to moglibyśmy kilka okazji więcej stworzyć. W ataku pozycyjnym z Finlandią musimy szukać innych rozwiązań - analizował 37-letni napastnik i dodał, że niedzielny mecz z Finlandią w Chorzowie może wyglądać całkiem inaczej, bo to Polacy muszą zdobyć trzy punkty.

Lewandowski grał do 63. minuty, kiedy zastąpił do Karol Świderski.

Rozmawialiśmy o tym z trenerem i taki był plan, żebym zszedł z boiska. Te pierwsze mecze po urazie nie wiadomo, jak organizm zareaguje. Wiadomo, że to nie był mecz typowo pod napastnika. Miałem swoje zadania, wykonałem je i zawodnicy, którzy weszli, wykonali swoją robotę, np. Paweł Wszołek, który wygrywał pojedynki z Dumfriesem - zakończył.