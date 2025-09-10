Łukasz Fabiański, były bramkarz reprezentacji Polski, znów jest piłkarzem West Ham. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek opuścił ten londyński klub, rozbrat trwał jednak tylko kilka miesięcy. 40-letni Polak podpisał kontrakt do końca sezonu 2025/26. "Back together" - obwieściły radośnie "Młoty" w mediach społecznościowych.
Bardzo się cieszę z powrotu, ponieważ ten klub oczywiście wiele znaczy dla mnie, podobnie jak pracujący w nim ludzie. Ponowne spotkanie było miłym i pięknym uczuciem - powiedział Łukasz Fabiański, cytowany na oficjalnej stronie "Młotów".
Zawsze byłem i na pewno będę zawodnikiem, który stawia drużynę ponad swoje osobiste cele. Myślę, że ludzie postrzegają mnie jako osobę, z którą warto przebywać i którą warto mieć w drużynie, biorąc pod uwagę to, co wnoszę. Mam też ogromne doświadczenie, więc myślę, że może się to przydać - dodał.