Łukasz Fabiański, były bramkarz reprezentacji Polski, znów jest piłkarzem West Ham. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek opuścił ten londyński klub, rozbrat trwał jednak tylko kilka miesięcy. 40-letni Polak podpisał kontrakt do końca sezonu 2025/26. "Back together" - obwieściły radośnie "Młoty" w mediach społecznościowych.

Bardzo się cieszę z powrotu, ponieważ ten klub oczywiście wiele znaczy dla mnie, podobnie jak pracujący w nim ludzie. Ponowne spotkanie było miłym i pięknym uczuciem - powiedział Łukasz Fabiański, cytowany na oficjalnej stronie "Młotów".

Zawsze byłem i na pewno będę zawodnikiem, który stawia drużynę ponad swoje osobiste cele. Myślę, że ludzie postrzegają mnie jako osobę, z którą warto przebywać i którą warto mieć w drużynie, biorąc pod uwagę to, co wnoszę. Mam też ogromne doświadczenie, więc myślę, że może się to przydać - dodał.

Z powrotu Fabiańskiego do drużyny zadowolony jest również trener angielskiej drużyny Graham Potter.

Najważniejsze, że nadal jest czołowym bramkarzem i profesjonalistą, a także idealnym wyborem na stanowisko, które musieliśmy obsadzić - przyznał szkoleniowiec.

To transfer, który ma sens dla wszystkich. Łukasz doskonale zna klub, jest bardzo szanowany i lubiany przez wszystkich. Jego osobowość i charakter będą świetnym przykładem, szczególnie dla naszych młodszych zawodników. To ktoś, kto naprawdę troszczy się o West Ham United i chce nam pomóc w każdy możliwy sposób. Bardzo się cieszymy, że znów jest z nami - dodał.

Rozbrat Fabiańskiego z londyńskim klubem trwał więc tylko cztery miesiące.

Na początku maja ogłoszono, że Fabiański opuści West Ham United po sezonie 2024/25. 40-letni Polak rozegrał w nim 216 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. W 2019 został uznany za najlepszego piłkarza roku w tym zespole.

Przez całą karierę w angielskiej ekstraklasie Fabiański rozegrał w barwach Arsenalu Londyn, Swansea City i West Hamu łącznie 376 meczów.

Wywalczył Puchar Anglii z Arsenalem (2013/14) oraz triumfował w Lidze Konferencji z West Hamem (2022/23).

W reprezentacji Polski rozegrał 57 meczów w latach 2006-21, a w 2016 roku dotarł z kadrą narodową do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji.

 