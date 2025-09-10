Z powrotu Fabiańskiego do drużyny zadowolony jest również trener angielskiej drużyny Graham Potter.

Najważniejsze, że nadal jest czołowym bramkarzem i profesjonalistą, a także idealnym wyborem na stanowisko, które musieliśmy obsadzić - przyznał szkoleniowiec.

To transfer, który ma sens dla wszystkich. Łukasz doskonale zna klub, jest bardzo szanowany i lubiany przez wszystkich. Jego osobowość i charakter będą świetnym przykładem, szczególnie dla naszych młodszych zawodników. To ktoś, kto naprawdę troszczy się o West Ham United i chce nam pomóc w każdy możliwy sposób. Bardzo się cieszymy, że znów jest z nami - dodał.

Rozbrat Fabiańskiego z londyńskim klubem trwał więc tylko cztery miesiące.

Na początku maja ogłoszono, że Fabiański opuści West Ham United po sezonie 2024/25. 40-letni Polak rozegrał w nim 216 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. W 2019 został uznany za najlepszego piłkarza roku w tym zespole.

Przez całą karierę w angielskiej ekstraklasie Fabiański rozegrał w barwach Arsenalu Londyn, Swansea City i West Hamu łącznie 376 meczów.

Wywalczył Puchar Anglii z Arsenalem (2013/14) oraz triumfował w Lidze Konferencji z West Hamem (2022/23).

W reprezentacji Polski rozegrał 57 meczów w latach 2006-21, a w 2016 roku dotarł z kadrą narodową do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji.