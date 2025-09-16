Donald Trump w ogniu pytań dotyczących swojego majątku i działalności biznesowej podczas prezydentury. Tuż przed wylotem do Wielkiej Brytanii Trump powiedział do australijskiego dziennikarza, że szkodzi swojemu krajowi, zadając mu niewygodne pytanie. Zapowiedział, że poruszy tę sprawę podczas rozmowy z premierem Australii. O co poszło?

Trump powiedział dziennikarzowi z Australii, że szkodzi swemu krajowi, zadając niewygodne pytanie / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Do incydentu doszło podczas spotkania Donalda Trumpa z dziennikarzami tuż przed jego wylotem do Wielkiej Brytanii.

Reporter australijskiej telewizji ABC zapytał prezydenta USA, o ile wzrósł jego majątek od początku drugiej kadencji. Trump odpowiedział, że nie zna dokładnej kwoty, ale podkreślił, że większość umów biznesowych, które przyniosły mu zyski, została zawarta jeszcze przed objęciem urzędu.

Dodał też, że obecnie jego interesami zajmują się dzieci.

Gdy dziennikarz dopytywał, czy prowadzenie biznesu przez urzędującego prezydenta jest właściwe, Trump zareagował ostro, pytając reportera o kraj pochodzenia.

Szkodzisz Australii, wiesz o tym? Moim zdaniem szkodzisz Australii i to bardzo. Oni teraz chcą się ze mną dobrze dogadywać. Wiesz, twój przywódca przyjeżdża do mnie już niedługo. Powiem mu o tobie. Narzuciłeś bardzo zły ton – powiedział Trump.