Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że zniszczony podczas naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w ubiegłym tygodniu dom we wsi Wyryki, zostanie odbudowany na koszt państwa. Wcześniej rzecznik MON - Janusz Sejmej zapewniał, że wojsko wynagrodzi straty mieszkańcom uszkodzonego budynku.
"Informujemy, że niezależnie od ostatecznych ustaleń organów państwa zniszczony dom w m. Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa. Niepotrzebne są zatem zbiórki na ten cel" - przekazał MON we wtorek w serwisie X.