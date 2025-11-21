Wojciech Szczęsny usiądzie na ławce rezerwowych w sobotnim meczu Barcelony z Athletic Bilbao w 13. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy. Trener Hansi Flick zapowiedział, że wracający po kontuzji bramkarz Joan Garcia znajdzie się w podstawowym składzie. To ważny mecz dla historii klubu - "Barca" po raz pierwszy od dwóch i pół roku wystąpi bowiem na odnowionym stadionie Camp Nou.

Wojciech Szczęsny w bramce Barcelony podczas meczu z Gironą. / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Bramkarz Joan Garcia pauzował prawie dwa miesiące z powodu urazu łąkotki w lewym kolanie. W tym czasie pierwszym golkiperem Barcelony był 35-letni Wojciech Szczęsny. Wygląda na to, że Polak na pewien czas pożegna się z bramką "Dumy Katalonii".

Po kontuzjach do zespołu wracają również Lamine Yamal i Raphinha. Ten ostatni prawdopodobnie rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Broniąca tytułu mistrza Hiszpanii drużyna Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego jest po 12 kolejkach wiceliderem Primera Division. Zgromadziła 28 punktów, o trzy mniej od Realu Madryt.

Historyczny mecz Barcelony

Sobotni mecz 13. kolejki z ekipą z Bilbao (godz. 16.15) - bez względu na końcowy wynik - przejdzie do historii Barcelony. Po raz pierwszy od dwóch i pół roku drużyna wystąpi bowiem na Camp Nou.

Na razie trybuny zmodernizowanego obiektu będą otwarte tylko częściowo. Dozwolona pojemność wynosi 45 401 miejsc, czyli znacznie poniżej 105 tysięcy, które ma mieć po zakończeniu remontu Spotify Camp Nou.

"Duma Katalonii" ostatni raz rozegrała tam oficjalny mecz 28 maja 2023 roku z Mallorcą, zanim stadion został zamknięty. Od tego czasu grała w roli gospodarza na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys.