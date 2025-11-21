Policjanci z Kościerzyny (woj. pomorskie) zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy - wraz z 29-letnią kobietą - mieli najpierw zdemolować mieszkanie, a następnie zaatakować 75-latka pod galerią handlową. Podczas napaści senior stracił aparat słuchowy wart 14 tys. zł.

Kościerzyna: 75-latek pobity pod galerią handlową / Shutterstock

Dwóch mężczyzn z Kościerzyny zostało zatrzymanych po demolce mieszkania i ataku na 75-latka.

Sprawcy - wraz z 29-letnią kobietą - po libacji alkoholowej zniszczyli wyposażenie mieszkania, powodując straty na ok. 3700 zł.

22- i 27-latek usłyszeli zarzuty pobicia i zniszczenia mienia; starszy z nich trafił dodatkowo do aresztu na 18 miesięcy, bo był poszukiwany za wcześniejsze kradzieże.

Senior został pobity 18 listopada w centrum Kościerzyny. W trakcie czynności funkcjonariusze odtworzyli przebieg zdarzenia i ustalili, że wszystko zaczęło się dzień wcześniej.

17 listopada do Kościerzyny z Wejherowa przyjechała 29-letnia kobieta. W mieszkaniu swojej znajomej spotkała się z dwoma mężczyznami w wieku 22 i 27 lat. Cała trójka wspólnie spożywała alkohol. W pewnym momencie doszło do awantury, podczas której uczestnicy zaczęli niszczyć wyposażenie mieszkania, m.in. telewizor, piekarnik, domofon i lampy. Straty oszacowano na około 3700 zł.

Po wyjściu z mieszkania cała trójka udała się w okolice jednej z galerii handlowych. Tam zaczepili 75-letniego mężczyznę. Jeden ze sprawców uderzył seniora w twarz tak mocno, że wypadł mu kosztowny aparat słuchowy. Urządzenie zaginęło, jednak dzięki pracy dzielnicowych zostało odnalezione.

Zatrzymania i zarzuty

Policjanci zatrzymali obu mężczyzn, którzy trafili do policyjnego aresztu, natomiast kobieta - po wykonaniu czynności procesowych - została zwolniona.

22-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz pobicia, za które grozi do 5 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

Zatrzymany 22-latek

Takie same zarzuty usłyszał 27-latek. W jego przypadku sprawa jest jednak poważniejsza - mężczyzna był poszukiwany za wcześniejsze kradzieże i ma do odbycia 18 miesięcy pozbawienia wolności. Po przedstawieniu zarzutów trafił do aresztu śledczego. Policja zapowiada dalsze czynności w sprawie.