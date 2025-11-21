​Partia Sławomira Mentzena - Nowa Nadzieja - decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie ma być skreślona z rejestru partii politycznych. Sprawa wiąże się z niezłożeniem w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r. przez ugrupowanie. Wydane w piątek orzeczenie nie jest prawomocne.

Sławomir Mentzen / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Sąd zdecydował o skreśleniu Nowej Nadziei Sławomira Mentzena z rejestru partii politycznych.

Powodem jest niezłożenie sprawozdania finansowego za 2024 rok w terminie.

Decyzja nie jest prawomocna. Przedstawiciele partii zapowiadają odwołanie.

Nowa Nadzieja ma być wykreślona z rejestru partii

W piątek zapadła decyzja ws. Nowej Nadziei Sławomira Mentzena - ugrupowanie ma być skreślone z ewidencji partii politycznych. Orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Powodem był wniosek Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie. Nowa Nadzieja nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r.

Po ogłoszeniu decyzji sędzia Joanna Korzeń podkreśliła, że terminowe złożenie sprawozdania finansowego jest jednym z "podstawowych obowiązków partii". Dokument ten należało złożyć do 31 marca.

Złożenie tego sprawozdania jest jednak przedmiotem konfliktu między PKW, a ugrupowaniem. Wiceprezes Nowej Nadziei, Bartłomiej Pejo w czerwcu podkreślał, że w ocenie ugrupowania dokument został złożony w terminie (w ostatnim dniu), a problemem ma być "interpretacja PKW". Z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że sprawozdanie miała złożyć osoba nieuprawniona. To miało sprawić, że dokument stał się nieważny.

Natomiast obecny na piątkowym posiedzeniu Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego podkreślił w rozmowie z mediami, że partia "do dziś nie złożyła sprawozdania za ubiegły rok".

Orzeczenie nie jest prawomocne. Przedstawiciele ugrupowania już wcześniej zapowiadali, że w przypadku decyzji o skreśleniu, podejmą kroki odwoławcze. Będziemy starali się w pełni wykorzystać przysługujące nam prawa na drodze sądowej. Rzadko zdarza się wygrać z PKW, ale były już takie przypadki - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Bartłomiej Pejo.

Co dalej z partią Mentzena?

To nie pierwszy raz, kiedy partia posiadająca przedstawicieli w parlamencie może zostać skreślona z rejestru. Taki los spotkał np. Kukiz’15 Pawła Kukiza w 2023 roku. Po raz pierwszy dotyczy to jednak ugrupowania o takim znaczeniu w polskiej polityce. Nowa Nadzieja wraz z Ruchem Narodowym Krzysztofa Bosaka współtworzy Konfederację. Po zajęciu trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich (14,8 proc. poparcia) przez Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei, wielu komentatorów zwraca uwagę na jej rosnące znaczenie w polskim pejzażu politycznym.

Niemniej, konsekwencje dla członków ugrupowania nie muszą być poważne. Wystarczy, że założą nową partię. Z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że jest taki zamiar.