Niecodzienna decyzja w Lidze Europy. Zaplanowany na godzinę 18.45 mecz Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Ateny rozpocznie się ponad dwie godziny wcześniej - o 16.30. Na wieczór prognozowana jest bowiem niekorzystna pogoda - burza i bardzo silny wiatr.

Mecz w Rotterdamie zostanie rozegrany wcześniej / IMAGO/Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven/Imago Sport and News / East News

Przewiduje się, że najgorsze warunki nastąpią około godziny 23, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu kibiców wracających ze stadionu. Prędkość wiatru ma dochodzić nawet do 120 km/h.

UEFA i Feyenoord uzgodniły, że mecz może się odbyć tylko wcześniej.

"Zdajemy sobie sprawę, że ta zmiana jest wprowadzona w ostatniej chwili i może wpłynąć na istniejące plany, zwłaszcza dla kibiców posiadających bilety" - poinformował Feyenoord w oświadczeniu, podkreślając jednak, że to "przypadek siły wyższej".

Jak dodano, kibice, którzy nie będą mogli uczestniczyć w meczu, mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów, a szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu.

Piłkarzami Panathinaikosu Ateny są reprezentanci Polski Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski.