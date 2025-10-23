Wafelki Prince Polo XXL zostały pomniejszone z 50 do 45 gramów. Zmiana dotyczy każdej wersji smakowej. Pomimo zmniejszenia o 10 proc. cena pozostała taka sama. To efekt tzw. downsizingu, czyli stopniowego pomniejszania produktów, przy zachowaniu podobnej ceny. Producent słodyczy tłumaczy się wzrostem kosztów produkcji. O sprawie informowała Wirtualna Polska.

Prince Polo XXL zmniejszono o 5 gramów - teraz wafelek waży 45 g zamiast 50 g, czyli o 10 proc. mniej we wszystkich wersjach smakowych.

Producent Mondelez tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami surowców, energii i transportu, ale cena wafelków pozostaje bez zmian.

To przykład tzw. downsizingu ("shrinkflation"), czyli płacimy tyle samo za mniej produktu.

Wzrost kosztów operacyjnych

Gorącą dyskusję w mediach społecznościowych wzbudziła zmiana w wafelkach Prince Polo XXL, którą zauważyli internauci. Okazuje się bowiem, że od połowy września łakocie są dostępne w wersji o 5 gramów mniejszej. To oznacza pomniejszenie wafelków o 10 proc. - z 50 do 45 g. Odchudzanie przeszły wszystkie wersje smakowe.

"Jako producent żywności odczuwamy znacznie wyższe koszty w całym naszym łańcuchu dostaw. Dotyczy to m.in. niektórych surowców takich jak kakao, którego ceny nadal są bardzo wysokie. Dodatkowo koszty energii, opakowań, transportu i pracy również pozostają znaczące" - stwierdził producent Mondelez, w przesłanym Wirtualnej Polsce oświadczeniu.

Jednocześnie firma zwróciła uwagę, że zmiana objęła wyłącznie wafelki z linii "Prince Polo XXL". Pozostałe wersje się nie zmieniły.

Cena pozostała bez zmian

Chociaż zmieniła się gramatura słodyczy, to cena pozostaje taka sama. To efekt tzw. downsizingu, zwanego również "shrinkflation" (ang. shrink - kurczyć się, inflation - inflacja), czyli zmniejszania produktów, przy zachowaniu jednakowej ceny. W praktyce płacimy tyle samo za mniej produktu. Producent deklaruje, że podnoszenie końcowych cen produktów jest dla niego ostatecznością.

Taka praktyka jest dopuszczalna, jeśli producent jasno zaznaczy, że zmieniła się wielkość opakowania. Tymczasem producent Prince Polo XXL w tym roku musiał zmierzyć się z zarzutami nieuczciwej konkurencji w kontekście downsizignu. Zmniejszył bowiem masę tabliczek czekolad ze 100 do 90 gramów, bez wystarczająco wyraźnego zaznaczenia zmiany. Wywołało to reakcję instytucji ochrony konsumenta w Niemczech.

"Transparentna komunikacja z naszymi konsumentami jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego na opakowaniach naszych wafelków wyraźnie wskazujemy nową wagę każdego produktu, dzięki czemu jest ona dostępna jeszcze przed jego zakupem" - oznajmił Mondelez w oświadczeniu dla Wirtualnej Polski.

Czekolada już przeszła odchudzanie

Zmniejszenie wafelków Prince Polo XXL to nie pierwszy raz, gdy "shrinkflation" daje się we znaki. Podobny los spotkał w tym roku czekolady Milka od tego samego producenta. Chodzi o zmniejszenie tabliczek ze 100 do 90 gramów.

Sprawa odbiła się szerokim echem, ponieważ Centrum Konsumenta w Hamburgu (Niemcy) złożyło pozew przeciwko firmie Mondelez. Spór wywołało wówczas niewystarczająco wyraźne oznaczenie nowej masy tabliczki. Pojawiły się wówczas opinie, że wprowadza się w ten sposób klientów w błąd.

Wielu konsumentów kupuje czekoladę Milka od wielu lat w znanym opakowaniu i zakłada, że ilość zawartości się nie zmieniła. Jednak są oni wprowadzani w błąd, ponieważ wiele rodzajów zawiera teraz tylko 90 gramów w tej samej lub nawet wyższej cenie - mówił, cytowany przez portal Tagessschau, Armin Valet, ekspert ds. żywności w Centrum Konsumenta w Hamburgu.