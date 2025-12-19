Wreszcie się doczekał. Po 574 dniach bez meczów Arkadiusz Milik może wrócić do gry. W sobotę Polak ma szansę wystąpić w meczu ligowym z Romą - zapowiedział trener Juventusu Luciano Spalletti.

Arkadiusz Milik / Nicola Ianuale/Shutterstock/Rex Features / East News

Arkadiusz Milik może wrócić na boisko w sobotnim meczu Juventusu z Romą - zapowiedział trener Luciano Spalletti.

Polski napastnik nie grał w barwach "Starej Damy" od 574 dni z powodu kontuzji.

Ostatni raz Milik wystąpił w Juventusie 25 maja 2024 roku przeciwko Monzie w końcówce sezonu Serie A.

Trener Spalletti podkreślił, że Milik jest w dobrej formie i "jak szczęśliwe dziecko" czeka na powołanie do kadry meczowej.

Milik zostanie powołany jutro, jest jak szczęśliwe dziecko - oświadczył Spalletti. On ma ważne cechy. Doskonale wie, jak odgrywać swoją rolę - dodał szkoleniowiec.

Piłkarz reprezentacji Polski po raz ostatni zagrał w barwach Juventusu 25 maja 2024 w meczu z Monzą w ostatniej kolejce sezonu 2023/24 włoskiej Serie A.

Dwa tygodnie później doznał kontuzji kolana w pierwszych minutach towarzyskiego spotkania z Ukrainą w Warszawie, jednego z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy w Niemczech. Uraz wykluczył go z gry w tym turnieju.

Mimo kontuzji Milik 30 kwietnia przedłużył kontrakt z "Juve" do końca czerwca 2027 roku.

W sobotę wieczorem Juventus zmierzy się z Romą na własnym stadionie w meczu 16. kolejki Serie A. Zespół z Turynu zajmuje w tabeli piąte miejsce, tuż za rywalem z Rzymu, do którego traci cztery punkty.