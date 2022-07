W poniedziałek Robert Lewandowski ma wziąć udział w swoim pierwszym treningu z nowymi kolegami z FC Barcelona podczas zgrupowania w USA. Hiszpańskie media podkreślają, że "Lewy" w nowym klubie może nie otrzymać koszulki z numerem 9, z którym przez lata grał w Bayernie Monachium.

Robert Lewandowski na ostatnim treningu w Bayernie / SVEN SIMON / PAP/DPA

Komentatorzy sportowego dziennika "AS" przypominają, że z numerem 9 w FC Barcelona występuje już holenderski napastnik Memphis Depay, dlatego "prawdopodobnie Lewandowskiemu przypadnie na koszulce inna liczba". Sytuacja może się zmienić, jeśli Depay rozstanie się z katalońskim klubem, a są takie przymiarki.

Lewandowski z numerem 11?

Madrycka gazeta odnotowuje, że z krótkimi przerwami "Lewy" gra z dziewiątką od czasu swoich występów w podwarszawskim Zniczu Pruszków. Przypomina, że w Lechu Poznań grał z ósemką, a w Borussii Dortmund przez pewien czas z siódemką.

Dziennik zaznacza, że w Bayernie, z którym związał się od sezonu 2014/2015, polski napastnik zawsze grał z numerem 9.

"Jeśli w Barcelonie dziewiątka pozostanie zajęta, to Lewandowski mógłby wybrać jedenastkę, którą pozostawił Adama Traore decydując się na powrót do Wolverhampton" - napisał w niedzielę "AS".

Polak w drodze do Stanów Zjednoczonych

Katalońskie "Mundo Deportivo" oraz "Sport" twierdzą, że Lewandowski jest już w drodze do Miami, gdzie ekipa Barcy udała się na tournee po Stanach Zjednoczonych.

O ile "Sport" twierdzi, że Lewandowski udaje się bezpośrednim lotem z Majorki, dokąd piłkarz dotarł w sobotę, to "Mundo Deportivo" pisze, że Polak leci do Miami przez Madryt.

Katalońska gazeta dowiedziała się, że kapitan polskiej reprezentacji swój pierwszy trening odbędzie z Barcą w poniedziałek, a we wtorek istnieje szansa, że zadebiutuje w nowym klubie w meczu przeciwko Interowi Miami.

Tymczasem wydawana w Barcelonie "La Vanguardia" pisze w niedzielę, że prezentacja Lewandowskiego jako nowego gracza na Camp Nou odbędzie się prawdopodobnie dopiero na początku sierpnia, zważywszy na fakt, że piłkarze "Dumy Katalonii" powrócą z USA 30 lipca.

