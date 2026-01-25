Real Madryt awansował na pozycję lidera La Liga, wygrywając na wyjeździe z Villarreal 2:0. Po bezbramkowej pierwszej połowie, "Królewscy" przejęli inicjatywę po przerwie, a bohaterem spotkania został Kylian Mbappe, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Piłkarze Realu Madryt pokonali na wyjeździe trzeci przed tym weekendem Villarreal 2:0 w 21. kolejce La Liga. Po wyrównanej i bezbramkowej pierwszej połowie, w której obie drużyny co prawda miały swoje szanse, ale popełniały też błędy, druga część spotkania toczyła się już pod dyktando "Królewskich".

Niewiele ponad półtorej minuty po wznowieniu gry niefortunnie we własnym polu karnym interweniował Senegalczyk Pape Gueye, a do piłki dopadł Kylian Mbappe, który wpakował piłkę do siatki.

Kwadrans później znakomitą okazję do wyrównania miał doświadczony Gerard Moreno, ale mimo dużej przestrzeni w polu karnym mocnym strzałem posłał piłkę nad poprzeczką. Innych tak dogodnych szans gospodarze już nie mieli.

W samej końcówce ponownie w roli głównej wystąpił Francuz, który najpierw wywalczył, a następnie wykorzystał rzut karny i ustalił wynik spotkania (90+2.).

To 21. gol francuskiego snajpera w tym sezonie ligowym. Jest on zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców - drugi Kosowianin Vedad Muriqi z Mallorki ma 14 bramek.

Dziś gra FC Barcelona

Dzięki zwycięstwu nad Villarrealem Real Madryt awansował na pozycję lidera La Liga - zgromadził dotychczas 51 punktów, a druga FC Barcelona ma o dwa "oczka mniej".

"Królewscy" będą prowadzić w tabeli przynajmniej do niedzielnego popołudnia, bo wtedy podopieczni Hansiego Flicka zagrają z ostatnim w tabeli Realem Oviedo. Początek spotkania o godz. 16:15.

Dodajmy, że Villarreal jest obecnie czwarty z dorobkiem 41 punktów, takim samym jak trzecie Atletico Madryt, ale obie te ekipy rozegrały o jedno spotkanie mniej od prowadzącego duetu.

