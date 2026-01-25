Real Madryt awansował na pozycję lidera La Liga, wygrywając na wyjeździe z Villarreal 2:0. Po bezbramkowej pierwszej połowie, "Królewscy" przejęli inicjatywę po przerwie, a bohaterem spotkania został Kylian Mbappe, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Kylian Mbappe / JOSE JORDAN/AFP / East News

Piłkarze Realu Madryt pokonali na wyjeździe trzeci przed tym weekendem Villarreal 2:0 w 21. kolejce La Liga. Po wyrównanej i bezbramkowej pierwszej połowie, w której obie drużyny co prawda miały swoje szanse, ale popełniały też błędy, druga część spotkania toczyła się już pod dyktando "Królewskich".

Niewiele ponad półtorej minuty po wznowieniu gry niefortunnie we własnym polu karnym interweniował Senegalczyk Pape Gueye, a do piłki dopadł Kylian Mbappe, który wpakował piłkę do siatki.