Lothar Matthäus, były kapitan piłkarskiej reprezentacji Niemiec i mistrz świata z 1990 roku, trafił do szpitala po groźnym wypadku na nartach w Austrii. 64-letni ekspert telewizyjny doznał poważnych obrażeń, w tym podwójnego zerwania więzadeł, stłuczenia żeber i urazu ręki. Teraz czeka go operacja i przerwa w pracy przy piłkarskich transmisjach.

Lothar Matthäus / ROLF VENNENBERND / PAP/DPA

Lothar Matthäus, legenda niemieckiej piłki nożnej, miał poważny wypadek na nartach w austriackich Alpach.

Niemiec doznał podwójnego zerwania więzadeł, stłuczenia żeber i urazu ręki.

Były piłkarz zapewnia, że czuje się dobrze, ale na razie musi zrezygnować z pracy.

Do wypadku, jak informuje niemiecki dziennik "Bild", doszło we wtorek. Lothar Matthäus szusował wówczas na nartach w austriackich Alpach, w miejscowości Oberlech am Arlberg.

To był ostatni zjazd ostatniego dnia moich wakacji. Stok był oblodzony i wyboisty. Już nie mogłem doczekać się lunchu w schronisku, aż nagle upadłem na prawą stronę - opisuje Niemiec.

Po zdarzeniu były piłkarz reprezentacji Niemiec został przewieziony przez swoją partnerkę Theresę do Monachium, gdzie przeszedł kompleksowe badania. Wykazały one podwójne zerwanie więzadeł, stłuczenie żeber i uraz ręki, którą Lothar Matthäus musi trzymać na temblaku.

W czwartek legenda niemieckiej piłki nożnej przejdzie operację prawego barku w monachijskim szpitalu. Jak sam jednak przyznaje, ogólnie czuje się dobrze. Mam nadzieję, że ta przerwa nie potrwa długo - zaznacza.

Mistrz świata z 1990 roku ostatnio udzielał się jako ekspert telewizyjny, ale na razie będzie musiał zrezygnować z tego zajęcia, m.in. w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Ligi Europy między AS Roma a VfB Stuttgart.

Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii

Lothar Matthaeus to jedna z największych legend niemieckiego i światowego futbolu. Urodził się 21 marca 1961 roku w Erlangen. Swoją karierę piłkarską rozpoczął w Borussii Mönchengladbach, ale największe sukcesy odnosił w Bayernie Monachium oraz Interze Mediolan.

Niemiec był wszechstronnym pomocnikiem i obrońcą, znanym z doskonałej techniki, wizji gry oraz umiejętności strzelania bramek z dystansu. W reprezentacji Niemiec rozegrał rekordowe 150 meczów, zdobywając 23 gole. Był kapitanem drużyny, która w 1990 roku sięgnęła po mistrzostwo świata we Włoszech. Wcześniej, w 1986 roku, zdobył z Niemcami wicemistrzostwo świata, a w 1980 roku mistrzostwo Europy.

W 1990 roku został uhonorowany Złotą Piłką dla najlepszego piłkarza Europy. Po zakończeniu kariery piłkarskiej próbował swoich sił jako trener, prowadząc m.in. reprezentacje Węgier i Bułgarii oraz kilka klubów, jednak nie odniósł na tym polu większych sukcesów.

Lothar Matthäus jest uznawany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii, a jego nazwisko regularnie pojawia się w rankingach najlepszych zawodników wszech czasów.