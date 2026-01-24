Przy temperaturze sięgającej 37 stopni Iga Świątek pokonała Annę Kalinską w 3. rundzie wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka przegrała drugiego seta, ale później w fenomenalnym stylu wróciła na kort.

Iga Świątek zagra w 1/8 finału Australian Open / Izhar KHAN / AFP / East News

Po pierwszym secie wydawało się, że starcie z Rosjanką będzie łatwą przeprawą. Iga Świątek nie dała bowiem szans rywalce, wygrywając z nią 6:1.

Po premierowej odsłonie Anna Kalinska poprosiła jednak o przerwę medyczną. Pomoc okazała się na tyle skuteczna, że Rosjanka zdecydowanie poprawiła swoją grę.

Rywalka wymuszała na Idze Świątek błędy i kompletnie zdominowała kort. W rezultacie drugi set skończył się przegraną polskiej tenisistki 1:6.

Nie da się wszystkiego wytłumaczyć. Z jednej strony nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, z drugiej strony mogłam się tego spodziewać, bo czasami Anna gra ryzykownie (...). Gdy faktycznie zaczęła grać lepiej, na pewno musiałam obniżyć poziom i dać jej jakąś szansę. Ale nie wiedziałam do końca, w czym konkretnie robię błędy - mówiła o powrocie rywalki w wywiadzie dla Eurosportu Iga Świątek.

Grałam z nią już kilka meczów i wiem, że ona potrafi mieć serię gemów, gdzie wszystkie piłki, które ryzykuje, wchodzą jej w kort. Później to się zmienia i zaczyna je wyrzucać. Mam wrażenie, że dokładnie to się wydarzyło w tym meczu - zaznaczyła.

Decydująca partia zaczęła się po myśli Świątek. Najlepsza polska zawodniczka wygrała trzy pierwsze gemy. Potem było jeszcze lepiej - na tablicy wyników zobaczyliśmy wynik 5:0.

Mając nóż na gardle, Rosjanka zaczęła bardziej ryzykować i zaowocowało to wygraną gema. Potężne serwisy sprawiały problem Świątek również w kolejnych wymianach - Polka nie potrafiła wykorzystać pierwszej piłki meczowej, drugiej szansy już jednak nie zmarnowała i zakończyła set wynikiem 6:1.

Spotkanie trwało godzinę i 44 minuty.

Iga Świątek - Anna Kalinska 6:1, 1:6, 6:1.

Naomi Osaka wycofała się z turnieju

W poniedziałek wiceliderka światowego rankingu tenisistek zmierzy się z Australijką Maddison Inglis. Inglis do 1/8 finału awansowała bez wychodzenia na kort. Z powodu kontuzji wycofała się jej rywalka Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.