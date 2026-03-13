"Jestem wstrząśnięty decyzją prezydenta. Uważam, że określanie, iż nie jest to akt patriotyczny, że jest to akt, który może mieć znamiona zdrady interesów narodowych, jest absolutnie zasadne w tym przypadku" - tak w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Adam Bodnar, senator KO i były minister sprawiedliwości, komentował zapowiedź weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. SAFE. Czy każdy, kto będzie próbował wprowadzić te pieniądze tylnymi drzwiami, naraża się na odpowiedzialność prawną i polityczną? "Odpowiedzialnością rządzących jest zabezpieczenie bezpieczeństwa Polaków, naszego kraju. A to niebezpieczeństwo czyha bardzo bezpośrednio za naszą granicą, czego dowodem są drony, które wlatują na teren Rzeczpospolitej" - mówił Adam Bodnar.