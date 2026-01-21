Najpierw był gol samobójczy, do szatni. W drugiej połowie Robert Lewandowski zdobył jednak już gola do właściwej bramki i jego Barcelona wygrała w Pradze ze Slavią w 7. kolejce Ligi Mistrzów.
Lewandowski w meczu ze Slavią Praga najpierw strzelił bramkę samobójczą - w 44. minucie, tuż przed przerwą. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gospodarzy piłki dotknął głową jeden z zawodników Slavii, a ta odbiła się od polskiego napastnika i wpadła do siatki.
