To pierwszy gol Roberta Lewandowskiego w tym sezonie Champions League, a 106. w karierze. W klasyfikacji strzelców wszech czasów Polak jest trzeci - za Portugalczykiem Cristiano Ronaldo - 140 i Argentyńczykiem Lionelem Messim - 129.

Mam dwie bramki: w pierwszej i drugiej połowie, więc jest OK. Widziałem, że już wcześniej piłki były wrzucane na bliższy słupek i mieliśmy z tym problem. Chciałem pomóc, ale tak naprawdę nie do końca wiem, gdzie ta piłka się odbiła, jak ona w ogóle wpadła do bramki. Czasami tak bywa, ale... kolejna bramka, można ją sobie zaliczyć - skomentował żartobliwie samobójczego gola Lewandowski na antenie telewizji Canal+ Extra.

Wyniki 7. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:

21 stycznia, środa

Galatasaray Stambuł - Atletico Madryt 1:1 (1:1)

Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)

Chelsea Londyn - Pafos FC 1:0 (0:0)

Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao 2:3 (1:0)

Juventus Turyn - Benfica Lizbona 2:0 (0:0)

Slavia Praga - Barcelona 2:4 (2:2)

Olympique Marsylia - Liverpool 0:3 (0:1)

Newcastle United - PSV Eindhoven 3:0 (2:0)

Bayern Monachium - Union St. Gilloise 2:0 (0:0)

20 stycznia, wtorek

Kajrat Ałmaty - Club Brugge 1:4 (0:2)

Bodoe/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)

Real Madryt - AS Monaco 6:1 (2:0)

Inter Mediolan - Arsenal Londyn 1:3 (1:2)

Villarreal - Ajax Amsterdam 1:2 (0:0)

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)

Sporting Lizbona - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)

Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0)

FC Kopenhaga - FC Napoli 1:1 (0:1)