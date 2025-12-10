Losowanie Pucharu Polski za nami. Lech Poznań kontra Górnik Zabrze - to hit ćwierćfinałów. Mecze zaplanowano na marzec przyszłego roku.

Piłkarze Lecha Poznań / Art Service / PAP

W ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski dojdzie do dwóch meczów z udziałem rywali z Ekstraklasy. Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze, a GKS Katowice z Widzewem Łódź.

Losowanie par, w obecności m.in. sekretarza generalnego PZPN Łukasza Wachowskiego, odbyło się w siedzibie TVP.

W pozostałych parach trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz podejmie występującą klasę wyżej Chojniczankę Chojnice, natomiast trzecioligowa Avia Świdnik zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Zgodnie z przepisami, gospodarzem zawsze jest drużyna z niższej klasy, a w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza.

Tylko dwóch z ośmiu uczestników ćwierćfinału nigdy nie wygrało Pucharu Polski. Są to Avia i Chojniczanka. Z rozgrywek odpadły już ubiegłoroczny triumfator Legia Warszawa i finalista - Pogoń Szczecin.

Spośród klubów wciąż walczących o trofeum, Górnik wygrywał Puchar Polski sześć razy, Lech - pięć, GKS - trzy, Raków - dwa, a Widzew i Zawisza triumfowały, odpowiednio, w 1985 i 2014 roku.

Wielką sensację w 1/8 finału sprawił Zawisza, który wygrał z liderem 1. ligi Wisłą Kraków 4:1. Do przerwy było 1:1, ale na początku drugiej połowy bydgoszczanie strzelili trzy gole w ciągu 12 minut.

Rewelacją obecnej edycji Pucharu Polski jest Avia Świdnik, w której występują doświadczeni piłkarze z bogatą przeszłością w ekstraklasie, m.in. Patryk Małecki i Damian Zbozień. Trenerem zespołu jest 28-letni Wojciech Szacoń. Klub z trzeciej ligi w 1/8 finału wygrał z pierwszoligową Polonią Bytom 4:2.

Chojniczanka awansowała do ćwierćfinału w dramatycznych okolicznościach. Po rzutach karnych pokonała Koronę Kielce. Dopiero w ósmej minucie doliczonego czasu bramkę na 1:1 zdobył Ukrainiec Dmytro Juchymowycz, co doprowadziło do dogrywki.

Mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 3-5 marca. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Pary 1/8 finału STS Pucharu Polski:

(E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga, III - 3. liga)

Lech Poznań (E) - Górnik Zabrze (E)

Zawisza Bydgoszcz (III) - Chojniczanka Chojnice (II)

Avia Świdnik (III) - Raków Częstochowa (E)

GKS Katowice (E) - Widzew Łódź (E)