Wśród rywali Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji znalazło się madryckie Rayo Vallecano. Zdecydowało o tym losowanie w Monako. Raków Częstochowa i Legia Warszawa zagrają m.in. ze Spartą Praga.

Trofeum piłkarskiej Ligi Konferencji / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wydaje się, że najtrudniejsze zadanie będzie miał mistrz Polski Lech, który z Rayo zagra w Hiszpanii, a w Poznaniu zmierzy się z Rapidem Wiedeń, FSV Mainz i FC Lausanne-Sport. Kalendarz "Kolejorza" uzupełnią wyjazdy do Gibraltaru - Lincoln Red Imps - oraz do Czech na spotkanie z Sigmą Ołomuniec.

Jagiellonia, ćwierćfinalista poprzedniego sezonu LK, z Rayo zagra w Białymstoku, podobnie jak z fińskim KuPS Kuopio oraz maltańskimi Hamrun Spartans. Na boiskach rywali zmierzy się ze Strasbourgiem, którego piłkarzem jest Maxi Oyedele, a także z holenderskim AZ Alkmaar i Shkendiją Tetowo z Macedonii Północnej.

Wicemistrza Polski Raków, podobnie jak Lecha, czeka spotkanie przed własną publicznością (w roli gospodarza w Sosnowcu) z Rapidem Wiedeń. Poza tym podejmie Zrinjski Mostar z Bośni i Hercegowiny oraz rumuńską Universitateę Krajową. Na rywalizację ze Spartą pojedzie do Pragi, a w Czechach zagra też z Sigmą Ołomuniec. Częstochowianie wyjadą także na Cypr na spotkanie z Omonią Nikozja.

Zdobywca Pucharu Polski Legia, która podobnie jak Jagiellonia grała kilka miesięcy temu w ćwierćfinale LK, podejmie w Warszawie Spartę Praga, mistrza Gibraltaru Lincoln Red Imps oraz turecki Samsunspor. Na wyjazdowych rywali losowanie wybrało warszawianom Szachtar Donieck, FK Celje i FC Noah Erywań, przy czym jest duże prawdopodobieństwo, że z ukraińskim zespołem Legia zagra w Polsce.

Kiedy będą rozgrywane mecze?

Spotkania rozgrywane będą w czwartki: 2 i 23 października, 6 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia, choć pojedyncze spotkania mogą być przekładane na inne dni. Kolejność meczów nie jest jeszcze znana, zostanie opublikowana przez UEFA do końca tygodnia.

Kluby, które po sześciu seriach gier zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.