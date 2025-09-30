Piłkarz Herthy Berlin Dawid Kownacki będzie pauzować prawdopodobnie do końca roku. 7-krotny reprezentant Polski doznał kontuzji stawu skokowego.

Dawid Kownacki celebruje strzelenia gola 1. FC Nürnberg. 5 minut później dozna poważnej kontuzji. / Daniel Karmann/dpa / dpa Picture-Alliance/AFP / DPA / DANIEL KARMANN / PAP

Dawid Kownacki, który przed sezonem wypożyczony został z Werderu Brema do grającej na zapleczu niemieckiej ekstraklasy Herthy Berlin, doznał kontuzji stawu skokowego. Jak poinformował jego klub, 28-letni piłkarz będzie pauzować prawdopodobnie do końca roku.

"Szybkiego powrotu do zdrowia, drogi Dawidzie!" - życzą polskiemu piłkarzowi władze klubu w mediach społecznościowych.

Dawid Kownacki doznał urazu w niedzielnym meczu ligowym, rozgrywanym na wyjeździe, z FC Nuernberg (3:0). Spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych, wszedł na boisko w trakcie drugiej połowy i strzelił gola w 85. minucie, ustalając wynik spotkania. 5 minut później powodu urazu musiał zostać zmieniony.

28-latek jest siedmiokrotnym reprezentantem Polski. Uczestniczył w mistrzostwach świata 2018 w Rosji. Debiutował w kadrze w marcu 2018 r. w meczu z Nigerią. 12 czerwca 2018 w wygranym 4:0 towarzyskim meczu z Litwą strzelił swojego pierwszego, i jak na razie jedynego gola w reprezentacji Polski. Po raz ostatni w kadrze zagrał w 2021 roku.

Jest wychowankiem ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski.