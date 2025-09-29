FC Barcelona liderem La Liga po pokonaniu 2:1 Realu Sociedad San Sebastian. Robert Lewandowski znów trafił do siatki rywali, a Wojciech Szczęsny po raz pierwszy w tym sezonie stanął między słupkami.
Spotkanie na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys rozpoczęło się po myśli ekipy z Kraju Basków, która objęłą prowadzenie w 31. minucie po strzale Alvaro Odriozoli.
Krótko przed przerwą wyrównał francuski obrońca Jules Kounde.
W 59. minucie drugiego gola dla mistrza Hiszpanii zdobył uderzeniem głową Robert Lewandowski, któremu asystował wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Lamine Yamal. To czwarte trafienie polskiego napastnika w tym sezonie, a łącznie 73. w La Liga.