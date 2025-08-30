Adam Dźwigała przełamał niemoc strzelecką polskich piłkarzy w Bundeslidze. Zdobył bramkę dla Sankt Pauli w wygranym 2:0 wyjazdowym meczu z Hamburgerem SV w drugiej kolejce rozgrywek. To pierwszy gol jakiegokolwiek polskiego piłkarza w Bundeslidze od ponad dwóch lat.

Adam Dźwigała cieszy się z gola / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Poprzednim Polakiem, który trafił w Bundeslidze, był w maju 2023 roku Marcin Kamiński.

Adam Dźwigała otworzył wynik w 19. minucie piątkowego spotkania po kombinacyjnie rozegranym rzucie rożnym.

Dźwigała grał do 82. minuty, kiedy został zmieniony. W wyjściowym składzie Sankt Pauli znalazł też się Arkadiusz Pyrka. On przebywał na boisku do 59. minuty. Obaj Polacy zostali ukarani żółtą kartką.

Sankt Pauli z czterema punktami chwilowo jest liderem. Pozostałe mecze drugiej kolejki zaplanowano na sobotę i niedzielę.