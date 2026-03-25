​Luis Garcia Plaza został trenerem piłkarzy Sevilli. Zastąpił zwolnionego w poniedziałek Matiasa Almeydę, pod wodzą którego drużyna spisywała się poniżej oczekiwań i ma obecnie zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Luis Garcia Plaza na pierwszym treningu z piłkarzami Sevilli

53-letni Garcia Plaza, który prowadził wcześniej szereg hiszpańskich klubów, w tym Villarreal, Mallorcę i Getafe, podpisał kontrakt do końca 2027 roku.

"Wiem, że sytuacja nie jest taka, jakiej wszyscy byśmy chcieli, ale zapewniam, że dzięki ciężkiej pracy zawodników, entuzjazmowi nowego sztabu szkoleniowego, a przede wszystkim wsparciu kibiców, uda nam się odwrócić sytuację i osiągnąć nasz ostateczny cel" - zapewnił Garcia Plaza, cytowany oświadczeniu klubu.

Sevilla, zajmująca 15. miejsce w tabeli z 31 punktami w 29 meczach i tylko jednym zwycięstwem w ostatnich ośmiu spotkaniach ligowych, 5 kwietnia zmierzy się na wyjeździe z ostatnim w tabeli Realem Oviedo.