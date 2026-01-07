Pomocnik Piasta Gliwice Patryk Dziczek będzie grał w Pogoni Szczecin. Umowa z 27-letnim piłkarzem będzie obowiązywać od 1 lipca i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Patryk Dziczek / Jarek Praszkiewicz / PAP

Patryk Dziczek, pomocnik Piasta Gliwice i dwukrotny reprezentant Polski, przechodzi do Pogoni Szczecin.

27-letni piłkarz podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon, obowiązujący od 1 lipca.

Dziczek jest wychowankiem Piasta, z którym w sezonie 2018/19 zdobył mistrzostwo Polski.

W barwach Piasta rozegrał 175 meczów, strzelił 20 goli i zaliczył 7 asyst.

Patryk Dziczek jest wychowankiem Piasta, z którym wywalczył w sezonie 2018/19 mistrzostwo Polski, będąc jednym z kluczowych piłkarzy. Spędził w tym klubie prawie całą dotychczasową karierę, z wyjątkiem lat 2019-22.

W sierpniu 2019 roku został zawodnikiem Lazio. W rzymskim zespole nie rozegrał jednak żadnego meczu w Serie A, został wypożyczony do Salernitany.

Po zakończeniu wypożyczenia i okresie bez gry w Lazio, pod koniec sierpnia 2022 roku wrócił do Piasta. W barwach gliwickiej drużyny rozegrał dotychczas łącznie 175 meczów, w których zdobył 20 goli i zanotował siedem asyst.

W reprezentacji Polski Dziczek rozegrał dwa spotkania, oba w październiku 2023 roku w eliminacjach mistrzostw Europy.

Pogoń po 18 kolejkach zajmuje 10. miejsce w ekstraklasie z dorobkiem 21 pkt. Piast ma jeden mniej i jest 14., ale ma do rozegrania mecz zaległy.