Po wszystkim kobieta, w dobrym stanie, została przewieziona do szpitala - pisze LA Times.

Portal dodaje, że już następnego dnia przyłapano ją na próbie ponownego wejścia na ten sam dach.

Strażacy potwierdzili jedynie, że ryzykantka nie jest związana z ośrodkiem, na którego terenie doszło do zdarzenia. Dodali, że po dokładniejsze informacje na temat motywów jej działania lub statusu mieszkaniowego należy skontaktować się z miejscową policją, ale ta nie odpowiedziała redakcji LA Times na czas publikacji materiału.

Nie wiadomo, czy kobieta została w jakikolwiek sposób ukarana. Wiadomo jednak, że urzędnicy z San Fernando z wieloletnim stażem dzielą się refleksją, że nie jest ważne, jak długo pracujesz - zawsze coś cię zaskoczy.