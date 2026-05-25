W poniedziałek przed południem doszło do pożaru kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Leszczynowej w Przemyślu (woj. podkarpackie). Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie energetyczne. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale wnętrze świątyni zostało poważnie zniszczone.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem. Zgłoszenie o pożarze kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu trafiło do służb przed godz. 10:30.

Na miejsce skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Ochotniczych Straży Pożarnych z Krasiczyna i Bolestraszyc oraz jednostkę ratowniczo-gaśniczą z Dubiecka. W kulminacyjnym momencie w akcji uczestniczyło aż dziewięć zastępów straży pożarnej.

Dzięki sprawnej interwencji strażaków ogień został szybko opanowany. Pożar został szybko opanowany, jednak ogień zniszczył wnętrze świątyni - przekazał st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu pracowały również policja oraz pogotowie energetyczne.

Nikt nie ucierpiał

Najważniejszą informacją jest to, że w wyniku pożaru nikt nie został ranny. Służby ratunkowe potwierdzają, że nie było osób poszkodowanych. Trwa dogaszanie pożaru oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia.



Przyczyny pojawienia się ognia są na razie nieznane. Służby będą wyjaśniać okoliczności pożaru.