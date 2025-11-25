Znamy zasady losowania grup przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Z komunikatu FIFA wynika, że drużyny, które awansują na turniej z europejskich lub międzykontynentalnych baraży, będą losowane do grup z 4. koszyka. W tym gronie może się znaleźć Polska, pod warunkiem, że w marcu wywalczy awans na największy turniej piłkarski na świecie.

Piłkarze reprezentacji Polski (zdjęcie poglądowe) / Leszek Szymański / PAP

Znanych jest już 42 z 48 uczestników przyszłorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.

Czterech kolejnych w marcu wyłonią europejskie baraże, w których udział bierze Polska. Biało-Czerwoni najpierw zagrają z Albanią, a jeśli wygrają to spotkanie, to o bezpośredni awans na mundial powalczą ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja.

Dwóch pozostałych uczestników mundialu wyłonią natomiast baraże międzykontynentalne w Meksyku, które zostaną rozegrane także w marcu. Do pierwszego koszyka trafili gospodarze, a także: Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy.

FIFA postawiła na "tenisowy" model rozstawienia

Światowa centrala przyjęła "tenisowy" model rozstawienia, który zakłada, że najlepsza w rankingu FIFA Hiszpania znajdzie się w innej połówce drabinki niż wicelider Argentyna, co oznacza, że do ich pierwszej konfrontacji w turnieju może dojść dopiero w finale lub meczu o trzecie miejsce - przy założeniu, że zajmą pierwsze pozycje w swoich grupach. Analogicznie rozdzielono trzecią w rankingu Francję od czwartej Anglii.

Wśród potencjalnych grupowych rywali Polaków na pewno nie będzie innych zwycięzców baraży oraz pozostałych ekip, które znalazły się w czwartym koszyku: Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka, Ghany, Curacao, Haiti i Nowej Zelandii.

Losowanie 12 czterozespołowych grup odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie. Pierwszy w historii mundial z udziałem 48 ekip zostanie rozegrany między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.

Podział na koszyki przed losowaniem grup mistrzostw świata:

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy.

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Płd., Ekwador, Austria, Australia.

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA.

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti, Nowa Zelandia, zwycięzcy europejskich baraży (x4), zwycięzcy międzykontynentalnych baraży (x2).