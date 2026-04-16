Lionel Messi przejął UE Cornella - piątoligowy klub piłkarski z Katalonii. "Przybycie Messiego oznacza początek nowego rozdziału w historii klubu" - czytamy w oświadczeniu. Argentyńczyk jest związany z Katalonią - przez większość kariery występował w Barcelonie.

Leo Messi w Barcelonie

UE Cornella liczy na rozwój klubu dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu Messiego.

Lionel Messi rozegrał w Barcelonie 778 meczów i strzelił 672 gole. Grał w stolicy Katalonii do 2021 r., skąd przeszedł do Paris Saint-Germain. Obecnie występuje w Interze Miami.

"Nowy rozdział w historii klubu"

"Ten ruch wzmacnia bliskie więzi Messiego z Barceloną oraz jego zaangażowanie w rozwój sportu i lokalnych talentów w Katalonii. Więź zakorzeniona w latach spędzonych w FC Barcelona jest podtrzymywana do dziś" - czytamy w oświadczeniu UE Cornella, klubu założonego w 1951 roku.

"Przybycie Messiego oznacza początek nowego rozdziału w historii klubu" - głosi oświadczenie. Zmiana ma skutkować przyspieszeniem rozwoju sportowego i instytucjonalnego, wzmacnianiem fundamentów klubu i dalszym inwestowaniem w młode talenty.

"Projekt opiera się na długoterminowej wizji i planie strategicznym, który łączy ambicję, zrównoważony rozwój i silne powiązanie z lokalnymi korzeniami" - podkreślono.

Messi zagra na mundialu

Messi mógł zagrać z Cornellą w sezonie 2020/21, gdy Barcelona trafiła na ten zespół w Pucharze Króla. Argentyńczyk nie wystąpił jednak w tym spotkaniu z powodu zawieszenia po czerwonej kartce, którą otrzymał w meczu z Athletic Bilbao w Superpucharze Hiszpanii.

W zeszłym roku Messi poprowadził Inter Miami do pierwszego triumfu w amerykańskiej Major League Soccer.

38-letni piłkarz prawdopodobnie znajdzie się w kadrze reprezentacji na tegoroczne mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Argentyna w 2022 roku zwyciężyła mundial w Katarze, a Mesii - ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki - został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.