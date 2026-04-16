Ministra kultury Marta Cienkowska stanowczo sprzeciwiła się organizacji koncertu Kanye Westa na Stadionie Śląskim. W swoim wpisie na portalu X podkreśliła, że artysta wielokrotnie publicznie wygłaszał antysemickie treści i relatywizował zbrodnie, a jego zachowanie to „świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści”.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
W czwartek Marta Cienkowska opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykowała decyzję o organizacji koncertu Kanye Westa w Polsce.
"Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są 'kontrowersje'" - napisała ministra. Jej zdaniem, w kraju naznaczonym historią Zagłady nie można udawać, że to tylko rozrywka. "Wolność artystyczna nie oznacza zgody na wszystko. Kultura nie może być przestrzenią dla tych, którzy ją wykorzystują do szerzenia pogardy" - podkreśliła.