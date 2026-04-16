Kanye West, jeden z najbardziej znanych raperów na świecie, ma wystąpić 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Artysta od kilku lat budzi kontrowersje nie tylko muzyką, ale przede wszystkim swoimi wypowiedziami i zachowaniami. Największe oburzenie wywołała seria antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, w których gloryfikował ideologię nazistowską. West był także krytykowany za sprzedaż koszulek ze swastyką oraz publiczne wyrażanie podziwu dla Adolfa Hitlera.

W wyniku swoich działań Kanye West stracił szereg kontraktów z największymi markami, takimi jak Balenciaga czy Adidas. Jego konta w mediach społecznościowych były wielokrotnie zawieszane, a kolejne miasta i kraje odmawiały organizacji jego koncertów. Ostatnio raper odwołał występ w Marsylii po sprzeciwie lokalnych władz, a wcześniej nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii.

W styczniu tego roku Kanye West opublikował w "The Wall Street Journal" oświadczenie, w którym przeprosił za swoje wcześniejsze wypowiedzi. Tłumaczył, że były one efektem kryzysu psychicznego i epizodu maniakalno-psychotycznego. "Jestem głęboko zawstydzony swoimi czynami i gotowy na to, by ponieść za nie odpowiedzialność. To jednak nie usprawiedliwia tego, co zrobiłem" - napisał, zwracając się zarówno do społeczności żydowskiej, jak i afroamerykańskiej.



