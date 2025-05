Piłkarze Interu czekają na rywala w finale Ligi Mistrzów. 31 maja w Monachium zagrają z Paris Saint-Germain albo z Arsenalem. Wieczorem drużyny z Paryża i Londynu zagrają w rewanżowym półfinale. Nieco bliżej awansu jest PSG. Drużyna trenera Luisa Enrique wygrała na wyjeździe skromnie 1:0.

Jakub Kiwior podczas pierwszego meczu półfinałowego z PSG / Rex Features / East News

PSG i Arsenal walczą o awans do finału Ligi Mistrzów. Paryżanie mają minimalną przewagę po wyjazdowej wygranej 1:0, ale Arsenal nie rezygnuje i liczy na odwrócenie wyniku w rewanżu.

Ousmane Dembélé kontuzjowany, ale gotowy na rewanż. Napastnik PSG, który strzelił gola w pierwszym meczu, wraca do formy i będzie gotowy, by pomóc drużynie w kluczowym meczu.

Kto z Polaków zdobył Puchar Europy w historii? Sprawdź, którzy polscy piłkarze zapisali się na kartach historii Ligi Mistrzów, wygrywając najważniejsze europejskie rozgrywki.

Dembélé gotowy na rewanż, Arsenal walczy o marzenia

Jedynego gola w pierwszej półfinałowej potyczce Arsenalu i PSG strzelił Ousmane Dembélé. Nie dotrwał do końcowego gwizdka meczu w Londynie - z powodu kontuzji zszedł z murawy, ale wieczorem będzie gotowy do gry. Potwierdził to wczoraj trener paryskiej drużyny, Luis Enrique. 27-letni Francuz rozgrywa sezon życia. W lidze francuskiej strzelił już 21 bramek (jest liderem klasyfikacji strzelców). W Lidze Mistrzów dołożył ich już 8. Łącznie ma na koncie 33 trafienia.

Paryżanie mają co prawda niewielką przewagę przed rewanżem, ale gdy wygrywali pierwszy wyjazdowy mecz w europejskich pucharach, to w 18 z 19 przypadków ostatecznie zdobyli awans do kolejnej rundy. Arsenal nie ma jednak zamiaru skupiać się na statystykach:

Gramy półfinałowy mecz Ligi Mistrzów z wymagającym rywalem, w jednym z najpiękniejszych miast na świecie. Czego można chcieć więcej? Chcemy napisać historię. Stoi przed nami wielka szansa na udowodnienie, że zasługujemy na miejsce w finale. Dobrze wiemy, co mamy zrobić. Rezultat pierwszego meczu mógł być zupełnie inny. Zdecydowały drobne szczegóły - mówił na wczorajszej konferencji prasowej trener londyńczyków, Mikel Arteta.

Polacy na progu finału

PSG i Arsenal nigdy nie wygrały najważniejszych europejskich rozgrywek. Paryżanie w finale zagrali jedynie w 2020 roku i przegrali z Bayernem Monachium. Od jedynego finału z udziałem Arsenalu mija w tym roku 19 lat. Marzenia o trofeum zakończyły się na pojedynku z FC Barceloną.

Jeśli do decydującego spotkania przejdzie drużyna z Londynu, to w gronie finalistów znajdzie się Jakub Kiwior. W barwach Interu zrobili to już wczoraj Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Kiwior przez długą część sezonu był przyspawany do ławki rezerwowych Arsenalu. Wrócił do gry na początku kwietnia, gdy groźnej kontuzji doznał Brazylijczyk Gabriel Magalhães. Od tego czasu reprezentant Polski zbiera bardzo dobre recenzje.

Gdybyśmy mieli swoich piłkarzy w obu finalistach Champions League, byłoby pewne, że na krótkiej liście zdobywców tego trofeum znalazłoby się co najmniej jedno nowe nazwisko. W przeszłości Puchar Europy zdobyli: Zbigniew Boniek (Juventus, 1985), Józef Młynarczyk (FC Porto, 1987), Jerzy Dudek (Liverpool, 2005), Tomasz Kuszczak (Manchester United, 2008) oraz Robert Lewandowski (Bayern Monachium, 2020).