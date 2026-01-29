Robert Lewandowski przerwał strzelecką niemoc Barcelony w meczu z FC Kopenhaga, wygranym 4:1 przez "Dumę Katalonii". Polak wyrównał rekord Leo Messiego, zdobywając bramkę przeciwko 40 różnym drużynom w Lidze Mistrzów.
- Polak zdobył swoją 107. bramkę w tych rozgrywkach podczas zwycięstwa Barcelony 4:1 nad FC Kopenhaga.
- Lewandowski wyprzedził już Cristiano Ronaldo pod względem liczby drużyn, którym strzelił gola w LM.
- Hiszpańskie media podkreślają, że Lewandowski w wieku 37 lat nadal bije rekordy i jest kluczową postacią zespołu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
"Lewandowski nadal pisze historię Ligi Mistrzów w wieku 37 lat" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo".
Polak zdobył w środę swoją 107. bramkę w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a FC Kopenhaga była 40. klubem, któremu napastnik strzelił gola w tych rozgrywkach.