Robert Lewandowski przerwał strzelecką niemoc Barcelony w meczu z FC Kopenhaga, wygranym 4:1 przez "Dumę Katalonii". Polak wyrównał rekord Leo Messiego, zdobywając bramkę przeciwko 40 różnym drużynom w Lidze Mistrzów.

  • Polak zdobył swoją 107. bramkę w tych rozgrywkach podczas zwycięstwa Barcelony 4:1 nad FC Kopenhaga.
  • Lewandowski wyprzedził już Cristiano Ronaldo pod względem liczby drużyn, którym strzelił gola w LM.
  • Hiszpańskie media podkreślają, że Lewandowski w wieku 37 lat nadal bije rekordy i jest kluczową postacią zespołu.
"Lewandowski nadal pisze historię Ligi Mistrzów w wieku 37 lat" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Polak zdobył w środę swoją 107. bramkę w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a FC Kopenhaga była 40. klubem, któremu napastnik strzelił gola w tych rozgrywkach.

Jak zauważył "Mundo Deportivo", Lewandowski już wcześniej prześcignął w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo, a teraz zrównał się z Messim, który strzelał bramki w LM w barwach Barcelony i PSG.

Co więcej, środowym golem "Lewy" zrównał się też z Brazylijczykiem Neymarem i Holendrem Patrickiem Kluivertem na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Barcelony w Lidze Mistrzów.

"W wieku 37 lat, mając u boku znakomitego Lamine Yamala, Lewandowski nie tylko strzela gole, ale także bije kolejne rekordy zarezerwowane dla legend" - dodał "Mundo Deportivo".

Kataloński dziennik "Sport" ocenił w środę występ polskiego napastnika na "szóstkę" w 10-stopniowej skali. Gazeta podkreśliła, że Lewandowski co prawda nie błyszczał, ale jego inteligencja w polu karnym zawsze jest potrzebna.

Barcelona awansowała bezpośrednio do następnej rundy LM z dorobkiem 16 punktów zgromadzonych w ośmiu meczach.