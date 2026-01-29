Jak zauważył "Mundo Deportivo", Lewandowski już wcześniej prześcignął w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo, a teraz zrównał się z Messim, który strzelał bramki w LM w barwach Barcelony i PSG.

Co więcej, środowym golem "Lewy" zrównał się też z Brazylijczykiem Neymarem i Holendrem Patrickiem Kluivertem na czwartym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Barcelony w Lidze Mistrzów.

"W wieku 37 lat, mając u boku znakomitego Lamine Yamala, Lewandowski nie tylko strzela gole, ale także bije kolejne rekordy zarezerwowane dla legend" - dodał "Mundo Deportivo".

Kataloński dziennik "Sport" ocenił w środę występ polskiego napastnika na "szóstkę" w 10-stopniowej skali. Gazeta podkreśliła, że Lewandowski co prawda nie błyszczał, ale jego inteligencja w polu karnym zawsze jest potrzebna.

Barcelona awansowała bezpośrednio do następnej rundy LM z dorobkiem 16 punktów zgromadzonych w ośmiu meczach.