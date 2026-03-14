Arkadiusz Milik – piłkarz Juventusu Turyn i wielokrotny reprezentant Polski, znalazł się w kadrze na sobotni, wyjazdowy mecz z Udinese w lidze włoskiej. Napastnik nie gra od czerwca 2024 r., gdy w trakcie towarzyskiego spotkania z Ukrainą doznał urazu kolana.

Trener Juventusu Luciano Spalletti uznał, że 32-letni Polak jest gotowy do powrotu do gry. Na ławce rezerwowych pojawił się już w grudniu ubiegłego roku, ale wówczas nie dostał szansy od włoskiego szkoleniowca, a później doznał kolejnego urazu.

Poza kadrą znalazł się serbski napastnik Dusan Vlahović.

Mecz w Udine rozpocznie się o godz. 20:45. W zespole gospodarzy, który zajmuje 11. miejsce w tabeli, grają Jakub Piotrowski i Adam Buksa.

Juventus po 26 kolejkach jest szósty, ze stratą 17 punktów do prowadzącego Interu Mediolan Piotra Zielińskiego.

Milik gra w Juventusie od 2022 r., gdy został wypożyczony z Olympique Marsylia. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 r.