"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie!" - ostrzega premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zamieścił w niedzielę wpis w serwisie X, w którym wskazał, kto jego zdaniem dąży do "rozwalenia" Unii Europejskiej.

"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem" - napisał Tusk.

"Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" - dodał szef polskiego rządu.

Podobne stanowisko Tusk prezentował w piątkowym wywiadzie dla TVP Info. W kontekście prezydenckiego weta do ustawy o SAFE premier stwierdził, że "ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, mają niestety coraz więcej racji". Według Tuska, weto prezydenta oznacza zerwanie "wielkiej umowy", zgodnie z którą Polska powinna być członkiem NATO i UE.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował rządową ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE - program finansowania obronności o wartości 150 mld euro. Polska miała być największym beneficjentem tego programu, z możliwością uzyskania 43,7 mld euro, z czego 89 proc. środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Z grudniowego sondażu Eurobazooka opisywanego przez "Gazetę Wyborczą", wynika, że co czwarty Polak chce polexitu.

