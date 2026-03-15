"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie!" - ostrzega premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zamieścił w niedzielę wpis w serwisie X, w którym wskazał, kto jego zdaniem dąży do "rozwalenia" Unii Europejskiej.
"Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem" - napisał Tusk.
"Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać" - dodał szef polskiego rządu.