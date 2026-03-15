Podobne stanowisko Tusk prezentował w piątkowym wywiadzie dla TVP Info. W kontekście prezydenckiego weta do ustawy o SAFE premier stwierdził, że "ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, mają niestety coraz więcej racji". Według Tuska, weto prezydenta oznacza zerwanie "wielkiej umowy", zgodnie z którą Polska powinna być członkiem NATO i UE.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował rządową ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE - program finansowania obronności o wartości 150 mld euro. Polska miała być największym beneficjentem tego programu, z możliwością uzyskania 43,7 mld euro, z czego 89 proc. środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.