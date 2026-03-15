To może być kluczowe starcie przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Dziesiątki tysięcy osób dołączyło w niedzielę do organizowanego w Budapeszcie przez premiera Viktora Orbana "Marszu Pokoju". Tego dnia swój marsz organizuje także lider opozycji, przewodniczący Tiszy Peter Magyar.

Marsz zwolenników rządu Viktora Orbana w Budapeszcie

Przed kwietniowymi wyborami wydarzenia te uznawane są za ważny test siły obu politycznych obozów.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Węgrzy obchodzą tego dnia Święto Narodowe, upamiętniające rewolucję z 1848 roku.

"Nie staniemy się ukraińską kolonią"

Na przedzie pochodu popierającego obecny rząd niesione są dwa transparenty: "Marsz Pokoju" i "Nie staniemy się ukraińską kolonią". W tłumie dominują węgierskie flagi oraz symbole Fideszu - ugrupowania premiera Orbana. Na straganach w okolicy zgromadzenia sprzedawane są czerwono-biało-zielone kokardy, bransoletki czy flagi.

Marsz przechodzi przez Most Małgorzaty z Budy, zachodniej części stolicy, do Pesztu, gdzie na Placu Kossutha do swoich zwolenników przemówi premier Orban.

Niedzielny pochód, jak szereg innych wydarzeń organizowanych przez węgierskie władze w ostatnich miesiącach, ma wyrazić sprzeciw wobec podejścia Unii Europejskiej do wojny na Ukrainie. Orban opiera swoją kampanię przed wyborami parlamentarnymi z 12 kwietnia na proteście wobec wsparcia udzielanego Kijowowi przez UE, które - zdaniem Budapesztu - przedłuża wojnę i torpeduje wysiłki pokojowe podejmowane m.in. przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Magyar na czele marszu Tiszy

Rząd Węgier zarzuca również Ukrainie próby wpływania na wewnętrzną politykę kraju i wspierania rzekomo proukraińskiej opozycji. Jej lider, przewodniczący Tiszy Peter Magyar, organizuje później w niedzielę swój marsz z okazji święta narodowego Węgier.

W ostatnich dniach zarówno Orban, jak i Magyar zachęcali swoich zwolenników do uczestnictwa w niedzielnych wydarzeniach, które część komentatorów postrzega jako główny test obu obozów przed kwietniowymi wyborami.

Węgierskie Święto Narodowe upamiętnia jeden z najważniejszych momentów w historii Węgier: wybuch rewolucji z 1848 roku. Obchodami wspomina się walkę o niepodległość, prawa obywatelskie i rządy konstytucyjne podczas fali europejskich powstań znanych jako Wiosna Ludów.

Dzień ten jest oficjalnym świętem narodowym Węgier od 1990 roku.