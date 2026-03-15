Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada pochmurne i deszczowe dni w większości kraju. Przelotnie popada już najbliższej nocy.

IMGW: Nadchodzące dni z ochłodzeniem. Gdzieniegdzie deszcz i burze

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu na zachodzie i w centrum. Temperatura spadnie - na południowym wschodzie nawet do -2 st. C, na zachodzie 2-3 st. C, a w pozostałych regionach od 3 do 5 st. C. W południowo-wschodniej Polsce możliwe będą silne zamglenia i lokalne mgły.

Poniedziałek z ochłodzeniem

Poniedziałek przyniesie ochłodzenie - na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą 8-10 st. C. Wyjątkiem będą krańce wschodnie, gdzie temperatura sięgnie 13-15 st. C, a na Podkarpaciu nawet 16 st. C. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w Małopolsce prognozowane są burze z porywami wiatru do 60 km/h, które wieczorem mogą wystąpić także na zachodzie.

W nocy z poniedziałku na wtorek opady ustaną na zachodzie, ale utrzymają się w pozostałej części kraju, miejscami możliwy będzie deszcz ze śniegiem.

Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C na zachodzie, przez 1-3 st. C w większości regionów, do 3-5 st. C na wschodzie i południowym wschodzie.