​Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwa protest przeciwko decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę w sprawie unijnego programu SAFE. Manifestacja, zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji, zgromadziła kilka tysięcy osób. Protestujący przynieśli ze sobą transparenty, na których widnieją m.in. hasła "Śmierdzi to weto ruską skarpetą", "Weto dla Karola Nawrockiego" czy "Dość partyjnych gierek".

/ Paweł Supernak / PAP

Protest przed Pałacem Prezydenckim rozpoczął się o godzinie 14 i potrwa do 22.

Manifestujący sprzeciwiają się decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej programu SAFE.

Od godzin popołudniowych przed Pałacem Prezydenckim gromadzą się tłumy obywateli, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Manifestacja została zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji pod hasłem "Chcemy być SAFE". Wystartowała o godzinie 14 i ma potrwać do 22.

Przed Pałacem Prezydencki zgromadziło się kilka tysięcy osób - donoszą dziennikarze TVN24. Wielu uczestników podkreśla, że nie zgadza się na politykę, która - ich zdaniem - może zagrozić bezpieczeństwu Polski.

Uczestnicy niosą transparenty z hasłami wyrażającymi niezadowolenie i rozczarowanie decyzją głowy państwa. Widać na nich m.in. napisy "Śmierdzi to weto ruską skarpetą" czy "Nawrocki zdrajca Polski".

Manifestacja na Krakowskim Przedmieściu przebiega pod czujnym okiem policji. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo uczestników oraz kierują ruchem w okolicach Pałacu Prezydenckiego, wskazując kierowcom alternatywne trasy przejazdu. Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i pokojowy przebieg protestu.

Weto prezydenta Nawrockiego

SAFE (Security Action for Europe) to unijny program mający na celu wsparcie państw członkowskich w zwiększaniu ich zdolności obronnych. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Rosji, zwłaszcza po agresji na Ukrainę. Program przewiduje 150 miliardów euro w formie niskooprocentowanych pożyczek, które mają być przeznaczone na modernizację armii, rozwój technologii wojskowych oraz ochronę infrastruktury krytycznej.

Zawetowana ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE. Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.

"Safe 0 proc." - czyli propozycja prezydenta

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił niedawno informacje dotyczące finansowania zapowiedzianej wcześniej przez niego i prezydenta Karola Nawrockiego propozycji tzw. "polskiego SAFE 0 proc." - czyli wykorzystania na obronność zysków ze wzrostu wyceny złota.

Według prezydenta propozycja ta ma stanowić alternatywę dla unijnego programu dozbrajania SAFE. W Sejmie został złożony prezydencki projekt dotyczący "SAFE 0 proc.".