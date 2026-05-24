Barceloński rozdział pełen sukcesów

Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Był pierwszym piłkarzem, który 22 listopada 2025 roku strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou.

Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów. Dwóch trafień zabrakło mu do wyprzedzającego go bezpośrednio Holendra Patricka Kluiverta.

W tym sezonie piłkarz, który w sierpniu skończy 38 lat, strzelił w Primera Division 14 goli. To jego najmniejszy dorobek ligowy od 15 lat, kiedy w pierwszym sezonie (2010/11) w Borussii Dortmund odnotował w Bundeslidze osiem trafień. W cyklu 2025/26 cztery dodał w Lidze Mistrzów i jeden w finale rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii.

W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Rozegrał dotychczas 31 meczów, ale aż w 14 wchodził z ławki rezerwowych. Nie pomagały mu też na pewno kłopoty zdrowotne.

Co teraz?

Trener Flick przyznał tydzień temu, że odejście Lewandowskiego po tym sezonie jest "dobre" dla zawodnika, który spełni swoje pragnienie rozpoczęcia nowego rozdziału w karierze, a także dla klubu, ponieważ będzie mógł "zrestrukturyzować drużynę".

Nie wiadomo jeszcze, gdzie kapitan reprezentacji Polski zagra w przyszłym sezonie. Bardzo możliwe, że opuści Europę i wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub za oceanem w amerykańsko-kanadyjskiej MLS.

Szczęsny, który prawdopodobnie w roli rezerwowego pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon, po raz ósmy zagrał w lidze w tym sezonie.

Barcelona z 94 punktami pewnie zajęła pierwszą pozycję w tabeli. O osiem wyprzedziła Real Madryt, który w sobotę wygrał z Athletikiem Bilbao 4:2. Francuz Kylian Mbappe 25. golem przypieczętował tytuł króla strzelców, po który w sezonie 2022/23 sięgnął Lewandowski.

Szeregi ekstraklasy opuściły zespoły Oviedo, Girony i Mallorki.