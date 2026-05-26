Kamil Grabara nie uchronił ekipy VfL Wolfsburg przed spadkiem z Bundesligi. W rewanżowym meczu barażowym zespół Polaka przegrał na wyjeździe po dogrywce z SC Paderborn 1:2. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0:0.

Piłkarze Paderborn wywalczyli awans do Bundesligi kosztem Wolfsburga / CHRISTOPHER NEUNDORF / PAP/EPA

W rewanżu Wolfsburg objął prowadzenie już w 3. minucie po golu Dzenana Pejcinovica, ale niedługo potem duński obrońca Joakim Maehle otrzymał w krótkim odstępie czasu dwie żółte kartki, w efekcie czerwoną, i "Wilki" grały w osłabieniu.

Wyrównał Filip Bilbija (39.), a zwycięstwo gospodarzom zapewnił Laurin Curda (100.).

Zespół Grabary zakończył sezon na 16. miejscu w Bundeslidze, natomiast Paderborn był trzeci na jej zapleczu.

Wolfsburg występował na najwyższym szczeblu nieprzerwanie od 1997 r., a w 2009 r. zdobył mistrzostwo Niemiec.

Z kolei Paderborn awansował do niemieckiej ekstraklasy w 2014 i 2019 roku, ale w obu przypadkach spadł po jednym sezonie.