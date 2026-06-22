Czeski przewoźnik RegioJet zrezygnował ze wszystkich wniosków o przyznanie tras krajowych w Polsce na przyszłoroczny rozkład jazdy. Decyzja oznacza, że na polskich torach pozostaną jedynie dwa połączenia międzynarodowe tej firmy - do Przemyśla i Warszawy.

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"Podjęliśmy decyzję o wycofaniu wniosków"

Na początku czerwca RegioJet złożył do PKP PLK wnioski o przyznanie tras w relacjach krajowych na roczny rozkład jazdy 2026/2027. RegioJet w ub. tygodniu poinformował jednak o wycofaniu wniosków.

"Po dokładnej analizie sytuacji podjęliśmy decyzję o wycofaniu wniosków o przyznanie tras w krajowym transporcie kolejowym w Polsce w rozkładzie jazdy na lata 2026/2027. Obecnie nie widzimy warunków do powrotu na polski rynek transportu krajowego" - napisał w oświadczeniu Rzecznik RegioJet Lukasz Kubat.

Zostają dwa połączenia

PKP PLK potwierdziły, że czeski przewoźnik kolejowy "w piątek zrezygnował ze wszystkich 35 wniosków o przyznanie tras między polskimi miastami w przyszłorocznym rozkładzie jazdy". Dodano, że pozostaną dwie pary pociągów międzynarodowych RegioJet - jedna do Przemyśla, druga do Warszawy.

RegioJet stwierdził, że priorytetem pozostaje dla niego rozwój połączeń międzynarodowych między Czechami a Polską, a przewoźnik będzie się koncentrować na trasach Praga-Warszawa i Praga-Przemyśl. Kubat zauważył, że firma nie wyklucza powrotu do kwestii transportu krajowego w Polsce.



Komplikacje od początku

RegioJet rozpoczął działalność w Polsce w 2025 r., a pełne uruchomienie wszystkich planowanych połączeń miało nastąpić w grudniu, tak się jednak nie stało. Firma tłumaczyła, że wynikało to m.in z niewystarczającej liczby maszynistów.

W maju 2025 r. RegioJet zakończył obsługę krajowych połączeń w Polsce. Firma informując o tym fakcie zarzuciła polskim podmiotom ograniczanie konkurencji, a PKP Intercity m.in. dumping cenowy. Polski przewoźnik odrzucał te stwierdzenia podkreślając, że jego polityka cenowa jest zgodna z prawem i nie ogranicza konkurencji.

RegioJet w 100 proc. należy do czeskiego przedsiębiorcy Radima Janczury i jest jednym z największych prywatnych przewoźników kolejowych i autobusowych w Europie Środkowej.